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New Movies: സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായി ജൂൺ മാസം വമ്പൻ റിലീസുകൾ; വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ

New Movie Releases: രാംചരൺ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രം 'പെദ്ധി' ജൂൺ നാലിന് തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 03, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:29 PM IST
New Movies: സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായി ജൂൺ മാസം വമ്പൻ റിലീസുകൾ; വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ
Image Credit: Movies | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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