/New Movies: സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായി ജൂൺ മാസം വമ്പൻ റിലീസുകൾ; വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ

ജൂൺ മാസം സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് വലിയൊരു ദൃശ്യവിരുന്നാണ് സമ്മാനിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രമേയങ്ങളുമായി നിരവധി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഈ മാസം തീയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. നാട്ടുമ്പുറത്തെ കഥകളും, പകയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും, ചലച്ചിത്ര സ്വപ്നങ്ങളും, ഹൊറർ കോമഡിയും, സാഹസികതയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും.
ഈ റിലീസ് മേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് രാംചരൺ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രം 'പെദ്ധി' ജൂൺ നാലിന് തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ജൂൺ അഞ്ചിന് നസ്ലിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്' എന്ന മലയാള ചിത്രവും റിലീസ് ചെയ്യും.
പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടായ ജയറാമും ഉർവശിയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'പരിമള ആൻഡ് കോ' എന്ന തമിഴ് ചിത്രവും, ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായ 'സ്കെയറി മൂവി'യും ജൂൺ അഞ്ചിന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ജോജു ജോർജ് നായകനാകുന്ന 'വരവ്' എന്ന ചിത്രവും ജൂൺ മാസത്തിലെ റിലീസുകളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച 'ടിയാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അനന്തൻ കാട്' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമ ജൂൺ 25-നാണ് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക. തമിഴ് താരം ആര്യ നായകനാകുന്ന ഈ ദ്വിഭാഷാ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
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