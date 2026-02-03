English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SP Venkitesh Passes Away: സംഗീത ലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടം; പ്രശസ്ത സം​ഗീതസംവിധായകൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു

കിലുക്കം, മിന്നാരം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഹിറ്റ് ​ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 3, 2026, 12:41 PM IST
  • തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്ന സംഗീത സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം.
  • 'ചിത്രം', 'കിലുക്കം', 'കൗരവർ', 'ധ്രുവം', 'മിന്നാരം', 'സ്ഫടികം' തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.

SP Venkitesh Passes Away: സംഗീത ലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടം; പ്രശസ്ത സം​ഗീതസംവിധായകൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ: പ്രമുഖ സം​ഗീത സംവിധായകൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 70 വയസ്സ് ആയിരുന്നു. 1980 കളിലും 90കളിലും മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങിയ അദ്ദേഹം കിലുക്കം, മിന്നാരം, ജോണി വാക്കർ എന്നിവയിലെ ​ഗാനങ്ങൾക്ക് സം​ഗീതം നൽകി.

തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്ന അദ്ദേഹം മോഹൻലാൽ-പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ ​ഗാനങ്ങൾക്ക് സം​ഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനശ്വര ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. 'ചിത്രം', 'കിലുക്കം', 'കൗരവർ', 'ധ്രുവം', 'മിന്നാരം', 'സ്ഫടികം' തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.

പാൻ ഇന്ത്യൻ നായിക ഇനി മലയാളത്തിൽ! ടോവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

'കിലുകിൽ പമ്പരം...', 'പാതിരാമഴയേ...', 'തൂവെള്ളത്തൂവൽ...', തുടങ്ങിയ ​ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസുകൾ. പാട്ടുകൾക്ക് സം​ഗീതം നൽകുന്നതിന് പുറമെ സിനിമകളുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു.

