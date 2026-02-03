ചെന്നൈ: പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 70 വയസ്സ് ആയിരുന്നു. 1980 കളിലും 90കളിലും മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങിയ അദ്ദേഹം കിലുക്കം, മിന്നാരം, ജോണി വാക്കർ എന്നിവയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകി.
തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്ന അദ്ദേഹം മോഹൻലാൽ-പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനശ്വര ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. 'ചിത്രം', 'കിലുക്കം', 'കൗരവർ', 'ധ്രുവം', 'മിന്നാരം', 'സ്ഫടികം' തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.
Also Read: Pallichattambi Movie: പാൻ ഇന്ത്യൻ നായിക ഇനി മലയാളത്തിൽ! ടോവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു
'കിലുകിൽ പമ്പരം...', 'പാതിരാമഴയേ...', 'തൂവെള്ളത്തൂവൽ...', തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസുകൾ. പാട്ടുകൾക്ക് സംഗീതം നൽകുന്നതിന് പുറമെ സിനിമകളുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.