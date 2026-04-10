  • Mollywood Times: കിടിലൻ ഡാൻസുമായി നസ്ലെൻ; മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ് പുറത്ത്

Mollywood Times: കിടിലൻ ഡാൻസുമായി നസ്ലെൻ; മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ് പുറത്ത്

Mollywood Times: വിനായക് ശശികുമാർ എഴുതി ജയ്ക്സ് ബിജോയ് ഈണം പകർന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജിത് ഹെഗ്‌ഡെയാണ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:41 PM IST
  നസ്ലിന്റെ കിടിലൻ ഡാൻസ് നമ്പറുമായി ആണ് ഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോ പതിപ്പ്.
  സിനിമ സംവിധായകൻ ആകണമെന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്ന വിനീത് മാധവൻ എന്ന കൗമാരകാരനായി നസ്ലിൻ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്

Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
6
Kerala Assembly Election 2026
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
Kerala SK-48 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-48 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Budh Gochar
Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Mollywood Times: കിടിലൻ ഡാൻസുമായി നസ്ലെൻ; മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ് പുറത്ത്

സിനിമക്കുള്ളിലെ സിനിമയുമായി വരുന്ന നസ്ലെൻ ചിത്രം മോളിവുഡ് ടൈംസിന്റെ - 'Apna friday Aageya' എന്ന ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. വിനായക് ശശികുമാർ എഴുതി ജയ്ക്സ് ബിജോയ് ഈണം പകർന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജിത് ഹെഗ്‌ഡെ ആണ്, നസ്ലിന്റെ കിടിലൻ ഡാൻസ് നമ്പറുമായി ആണ്  ഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോ പതിപ്പ്. സിനിമ സംവിധായകൻ ആകണമെന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്ന വിനീത് മാധവൻ എന്ന കൗമാരകാരനായി നസ്ലിൻ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ്  ടൈംസ്  

നസ്ലിന് പുറമേ സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അഭിനവ് സുന്ദര്‍ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന  മോളിവുഡ് ടൈംസ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു. നസ്ലിൻ ക്യാമറയിലൂടെ നോക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. നിരവധി താരങ്ങൾ കാമിയോ റോളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിത്രം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. 'മുകുന്ദന്‍ ഉണ്ണി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര്‍ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. ചിത്രം ഈ വേനൽ അവധിക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 

ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത് രാമു സുനിലാണ്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വജിത്ത്, സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റിംഗ്: നിധിന്‍ രാജ് അരോള്‍ & അഭിനവ് സുന്ദർ നായക്, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ & മിക്‌സിംഗ്: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ഷന്‍: ആശിഖ് എസ്, കോസ്റ്റും: മാഷര്‍ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണെക്‌സ് സേവിയര്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍: സുധര്‍മന്‍ വള്ളിക്കുന്ന്, ഫിനാന്‍സ് കണ്‍ട്രോളര്‍: ശിവകുമാര്‍, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍: രാജേഷ് അടൂര്‍, വിഎഫ്എക്‌സ്: ഡിജി ബ്രിക്‌സ്, കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാരിയര്‍, മോഷന്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ്: ജോബിന്‍ ജോസഫ്, പിആര്‍ഒ: എഎസ് ദിനേശ്, സ്റ്റില്‍സ്: ബോയക്, ഡിസൈന്‍സ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ എന്റര്‍ടൈന്‍മെന്റ്.

