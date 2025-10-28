English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Nellikkampoyil Night Riders: "നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്" സൂപ്പർ വിജയത്തിലേക്ക്; അഞ്ച് കോടിയും കടന്ന് ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ

Nellikkampoyil Night Riders: "നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്" സൂപ്പർ വിജയത്തിലേക്ക്; അഞ്ച് കോടിയും കടന്ന് ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ

Nellikkampoyil Night Riders Box Office Collection: ഹൊറർ ഫാന്റസി കോമഡി ത്രില്ലർ ആയി ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഒക്ടോബർ 24ന് ആണ് ആഗോള റിലീസായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:34 PM IST
  • പ്രേക്ഷകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ അനുഭവം ആണ് ചിത്രം നൽകുന്നത്
  • മാത്യു തോമസിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് ഓപ്പണിംഗിൽ ഒന്നാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്

Read Also

  1. Nellikkampoyil Night Riders: നെല്ലിക്കാംപൊയിലേക്ക് ഒരു ഹൊറര്‍ ഫണ്‍ റൈഡ്; ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ‘നൈറ്റ് റേഡേഴ്സ്'

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result Today 28 October 2025: സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ ടിക്കറ്റിന്!
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
12
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
Nellikkampoyil Night Riders: "നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്" സൂപ്പർ വിജയത്തിലേക്ക്; അഞ്ച് കോടിയും കടന്ന് ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ

മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കി എഡിറ്റർ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്' വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു. ഒരു ഹൊറർ ഫാന്റസി കോമഡി ത്രില്ലർ ആയി ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഒക്ടോബർ 24ന് ആണ് ആഗോള റിലീസായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് കോടി 20 ലക്ഷമാണ് ചിത്രം നേടിയ ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ. എ ആന്‍ഡ് എച്ച് എസ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ അബ്ബാസ് തിരുനാവായ, സജിന്‍ അലി, ഹംസ തിരുനാവായ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘പ്രണയവിലാസം’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരായ ജ്യോതിഷ് എം, സുനു എ.വി. എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്.

പ്രേക്ഷകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ അനുഭവം ആണ് ചിത്രം നൽകുന്നത്. മാത്യു തോമസിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് ഓപ്പണിംഗിൽ ഒന്നാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്ന ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.

എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രം കേരളത്തിന് പുറത്തും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്. ഹൊറർ - ഫാൻ്റസി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കോമഡിയും സസ്‍പെൻസും ആക്ഷനും കോർത്തിണക്കിയ ഈ ത്രില്ലർ ചിത്രം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

കിടിലൻ ദൃശ്യങ്ങളും സംഗീതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊണ്ട്  ആദ്യാവസാനം ആകാംക്ഷയും ഉദ്വേഗവും സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാനുഭവം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ഫൈറ്റ് ദ നൈറ്റ്', "കാതൽ പൊന്മാൻ", "ഭൂത ഗണം", "കുളിരേ" എന്നീ ഗാനങ്ങളാണ് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

ടി സീരീസ് സൗത്ത് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. യുവ പ്രേക്ഷകരും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പക്കാ ഫൺ ഫാന്റസി ത്രില്ലറായ ചിത്രം, നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

മാത്യു തോമസ്, മീനാക്ഷി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം അബു സലിം, റോണി ഡേവിഡ് രാജ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, റോഷന്‍ ഷാനവാസ്, ശരത് സഭ, മെറിന്‍ ഫിലിപ്പ്, സിനില്‍ സൈനുദ്ദീന്‍, നൗഷാദ് അലി, നസീര്‍ സംക്രാന്തി, ചൈത്ര പ്രവീണ്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വിമൽ ടി.കെ, കപില്‍ ജാവേരി, ഗുര്‍മീത് സിങ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്‍മ്മാണം. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍- ബിജേഷ് താമി. ഛായാഗ്രഹണം- അഭിലാഷ് ശങ്കര്‍. എഡിറ്റര്‍- നൗഫല്‍ അബ്ദുള്ള. മ്യൂസിക്- യാക്‌സന്‍ ഗാരി പെരേര, നേഹ എസ്. നായര്‍. സംഘട്ടനം- കലൈ കിങ്സ്റ്റന്‍. സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍- വിക്കി.

ഫൈനല്‍ മിക്‌സ്- എം.ആര്‍. രാജാകൃഷ്ണന്‍. വസ്ത്രാലങ്കാരം- മെല്‍വി ജെ. വിഎഫ്എക്‌സ്- പിക്‌റ്റോറിയല്‍ എഫ്എക്‌സ്. മേക്കപ്പ്- റോണക്‌സ് സേവ്യര്‍. ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടർ- നവാബ് അബ്ദുള്ള. ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍- ഫിലിപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ്. പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍- ഡേവിസണ്‍ സി.ജെ. പിആർഒ- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Nellikkampoyil Night RidersNellikkampoyil Night Riders Collection

Trending News