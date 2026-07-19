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Netflix Free Trial: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സൗജന്യമായി കാണാം! ഓഫർ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?

Netflix free trial options: പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്. മുൻപ് നിർത്തലാക്കിയ 'സൗജന്യ ട്രയൽ' ഓഫറുകൾ വീണ്ടുമെത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കും പരിശോധിക്കാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:33 PM IST
Netflix Free Trial: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സൗജന്യമായി കാണാം! ഓഫർ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?
Image Credit: Netflix | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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