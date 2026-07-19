/Netflix Free Trial: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സൗജന്യമായി കാണാം! ഓഫർ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?

വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 'ഫ്രീ ട്രയൽ' തന്നിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത് നിർത്തലാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഫ്രീ ട്രയൽ ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്കെങ്കിലും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്.
പുതിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ '30 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയൽ' ഓഫർ കാണുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് 15 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ട്രയൽ ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഫ്രീ ട്രയലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ യോഗ്യരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൈൻ-അപ്പ് സമയത്ത് ഓഫർ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അറിയിച്ചു. നിങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് 'ഫ്രീ ട്രയൽ' ആർക്കെല്ലാം?
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഫ്രീ ട്രയൽ നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ല. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പറയുന്നത് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്, അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉപകരണം, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫ്രീ ട്രയൽ ലഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സൗജന്യ ട്രയൽ ബാനർ ലഭിക്കും. അതും വ്യത്യസ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്ലാൻ! 'ഫ്രീ ട്രയൽ' മടക്കികൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒന്നിലധികം സ്കീം പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഫ്രീ ട്രയൽ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്:
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആപ്പ് തുറക്കുക.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക.
സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 'Try 30 days for ₹0' അല്ലെങ്കിൽ '15-day free' എന്ന മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക.
പ്ലാൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സാധുവായ ഒരു പേയ്മെന്റ് രീതി ചേർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.
ട്രയൽ കാലയളവിൽ പണം നൽകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് ആസ്വദിക്കാം.
'ഓട്ടോപേ' മറക്കണ്ട!
പലരും ചെയ്യുന്ന അബദ്ധമാണ് സൗജന്യ ട്രയലിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ 'ഓട്ടോമാറ്റിക് റിന്യൂവൽ' (Automatic Renewal) സംവിധാനം മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഓൺ ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യം. അതായത്, നിങ്ങളുടെ സൌജന്യ ട്രയൽ കാലാവധി കഴിയുന്ന ഉടൻ തന്നെ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്ലാനിന്റെ തുക അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാർഡിൽ നിന്നോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ തനിയെ ഈടാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവനം സൗജന്യമായി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ട്രയൽ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൻസൽ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
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