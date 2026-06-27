/Vijayam Movie: പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട്; നിവിൻ പോളി-അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

പ്രേമം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അൾഫോൺസ് പുത്രനും നിവിൻ പോളിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. പുതിയ ചിത്രം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പേര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും പേരും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. വിജയം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈക്ക് റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ.
പോസ്റ്ററിൽ ബൈക്ക് റേസ് നടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നിവിൻ പോളിയെ കാണാനാകുന്നത്. അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോക്ക് ഒപ്പമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാല് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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