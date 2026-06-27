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Vijayam Movie: പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട്; നിവിൻ പോളി-അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

Nivin-Alphonse Movie: നിവിൻ പോളിയും അൽഫോൺസ് പുത്രനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻറെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:41 PM IST
Vijayam Movie: പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട്; നിവിൻ പോളി-അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്
Image Credit: Movie | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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