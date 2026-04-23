Prathichaya Ott: അർദ്ധരാത്രിയോടെ എത്തും നിവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് പ്രതിച്ഛായ. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുക്കിയ പൊളിറ്റിക്കൽ, ഫാമിലി ചിത്രമായ പ്രതിച്ഛായ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കാര്യമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ 9 കോടിക്കടുത്ത് മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 4.97–5.74 കോടിയാണ് നേടിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മാർച്ച് 26ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലും എത്തുകയാണ്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ അതായത് ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. നിവിനെ കൂടാതെ ഷറഫുദ്ദീൻ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, സായികുമാർ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
സുഹൈൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ആണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സബിത, നീതു, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഗോകുലം ഗോപാലനും ആർഡി ഇല്യൂമിനേഷൻസ് എൽഎൽപിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് സഹനിർമാതാക്കൾ. ചന്തു സെൽവരാജ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എഡിറ്റർ മനോജ്. ആക്ഷൻ - റിയൽ സതീഷ്, മാഫിയ ശശി.
