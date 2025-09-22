English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Odum Kuthira Chadum Kuthira Ott: ഫഹദ് - കല്യാണി ചിത്രം ‘ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര’ ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

അൽത്താഫ് സലിം സംവിധാനം ചെയ്ത് ഫഹദ് ഫാസിലും കല്യാണി പ്രിയദർശനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ചിത്രമാണിത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 22, 2025, 04:58 PM IST
  • നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.
  • സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.

Odum Kuthira Chadum Kuthira Ott: ഫഹദ് - കല്യാണി ചിത്രം ‘ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര’ ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

ഫഹദ് ഫാസിലും കല്യാണി പ്രിയദർശനും ഒന്നിച്ച ‘ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര’ ഒടിടിയിലേക്ക്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 29ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. ഇപ്പോഴിതാ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം തികയും മുൻപ് തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. 

നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ കൈയ്യടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട താരവും, സംവിധായകനുമായ, അൽത്താഫ് സലീമാണ് ചിത്രത്തിൻറെ സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത്. ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറ്റിൽ ആഷിക് ഉസ്മാൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. റൊമാന്റിക്-കോമഡി ജോണറിലെത്തിയ ചിത്രമാണിത്. സുഹയിൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ജസ്റ്റിൻ വര്‍ഗീസാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ‌

Also Read: Kantara Chapter 1 Trailer: ബോക്സോഫീസ് കണക്കുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടി..! ഒപ്പം ജയറാമും, ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' ട്രെയിലർ

രേവതി പിള്ള, വിനയ് ഫോർട്ട്, ലാൽ, സുരേഷ്കൃഷ്ണ, ബാബു ആൻ്റണി, ജോണി ആൻ്റണി, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി, അനുരാജ്, വിനീത് വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. ജിന്റോ ജോർജ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചത്. എഡിറ്റിംഗ് നിധിൻ രാജ് അരോൾ. മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Odum Kuthira Chadum KuthiraFahadh FaasilKalyani Priyadarshanഓടും കുതിര ചാടും കുതിരഫഹദ് ഫാസിൽ

