English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aasha Movie: 'ആശ' സെറ്റിൽ ഓണാഘോഷം; അണിയറപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ആഘോഷമാക്കി ഉർവശിയും ജോജുവും

Onam Celebration: ഉർവശിയും ജോജുവും അടക്കമുള്ള താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്നുള്ള ഓണാഘോഷത്തിന്‍റേയും ഓണസദ്യയുടേയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 11:46 AM IST
  • വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്
  • ജോജു ജോർജ്ജും രമേഷ് ഗിരിജയും സഫ‍ർ സനലും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്

Read Also

  1. Adinaasham Vellappokkam Title Poster: ഗജരാജൻ ഉഷശ്രീ ശങ്കരൻകുട്ടി തിടമ്പേറ്റി; വ്യത്യസ്തമായി "അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം" ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച്

Trending Photos

Onam Horoscope 2025: ഓണം പൊന്നോണം..! ഭാ​ഗ്യത്തേരേറാൻ 6 രാശികൾ, നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമഴ...
7
Onam 2025
Onam Horoscope 2025: ഓണം പൊന്നോണം..! ഭാ​ഗ്യത്തേരേറാൻ 6 രാശികൾ, നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമഴ...
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Aasha Movie: 'ആശ' സെറ്റിൽ ഓണാഘോഷം; അണിയറപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ആഘോഷമാക്കി ഉർവശിയും ജോജുവും

ഉർവശിയും ജോജു ജോർജ്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്ന 'ആശ' സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ച് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ഉർവശിയും ജോജുവും അടക്കമുള്ള താരങ്ങളും മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്നുള്ള ഓണാഘോഷത്തിന്‍റേയും ഓണസദ്യയുടേയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കാലടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, രമേഷ് ഗിരിജ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ  മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. അഞ്ച് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വിനായക അജിത് ആണ് നിർമിക്കുന്നത്.

ALSO READ: ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും ലുക്മാനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ‘വള’ സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്ററും അടുത്തിടെ അണിയറപ്രവർ‍ത്തകർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. നവാഗതനായ സഫർ സനലാണ് ചിത്രം കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ജോജു ജോർജ്ജും രമേഷ് ഗിരിജയും സഫ‍ർ സനലും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: മധു നീലകണ്ഠൻ. എഡിറ്റർ: ഷാൻ മുഹമ്മദ്. സംഗീതം: മിഥുൻ മുകുന്ദൻ.

സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിങ്ക് സൗണ്ട്: അജയൻ അടാട്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിവേക് കളത്തിൽ. മേക്കപ്പ്: ഷമീർ ഷാം. കോസ്റ്റ്യൂം: സുജിത്ത് സി.എസ്. സ്റ്റണ്ട്: ദിനേഷ് സുബ്ബരായൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മാലവട്ടത്ത്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: രതീഷ് പിള്ള. അസ്സോസിയേറ്റ്സ്: ജിജോ ജോസ്, ഫെബിൻ എം സണ്ണി. സ്റ്റിൽസ്: അനൂപ് ചാക്കോ. ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോടൂത്ത്സ്. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Aasha MovieJoju GeorgeUrvashiആശഉർവ്വശി

Trending News