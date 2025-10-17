English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ; ദുൽഖർ സൽമാന് നിബന്ധനകളോടെ കാർ വിട്ടുകൊടുക്കും

Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ; ദുൽഖർ സൽമാന് നിബന്ധനകളോടെ കാർ വിട്ടുകൊടുക്കും

Actor Dulquer Salmaan: താൻ കാർ വാങ്ങിയത് നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെയാണെന്നായിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വാദം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:46 PM IST
  • ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത്
  • വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച രേഖകളെല്ലാം ദുൽഖർ സൽമാൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു

Read Also

  1. Dulquer Salmaan : ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായി ദുൽഖർ സൽമാൻ; കാരണം തേടി ആരാധകർ

Trending Photos

Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today 16.10.2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price today
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Kerala Lottery Result Today 16 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 16 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ; ദുൽഖർ സൽമാന് നിബന്ധനകളോടെ കാർ വിട്ടുകൊടുക്കും

കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിൽ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ കാർ വിട്ടുനൽകും. ബാങ്ക് ഗാരന്റിയിലാണ് വാഹനം വിട്ടുനൽകുക. വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കസ്റ്റംസ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കടുത്ത നിബന്ധനകളോടെയാണ് കാർ വിട്ടുനൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

താൻ കാർ വാങ്ങിയത് നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെയാണെന്ന് വാദിച്ച ദുൽഖർ സൽമാൻ വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. നികുതി വെട്ടിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കാർ പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ദുൽഖറിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റംസിന് നിർദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. 2004-ൽ വാഹനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് മുതലുള്ള രേഖകളെല്ലാം ദുൽഖർ സൽമാൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തി വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Operation NumkhorDulquer Salmaanഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർദുൽഖർ സൽമാൻ

Trending News