Oscars 2026: 98 -ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ

മികച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം- സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ, സംവിധാനം യോക്കിം ട്രയർ

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 07:44 AM IST
  • 98 -ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി
  • ചടങ്ങുകൾ ഹോളിവുഡിലെ ഡോൾബി തീയറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നത്
  • ഓസ്കർ വേദിയിൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരമാണ്

Oscar Awards 2026: 98 -ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി. ചടങ്ങുകൾ ഹോളിവുഡിലെ ഡോൾബി തീയറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓസ്കർ വേദിയിൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരമാണ്. 

യുദ്ധഭീതിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് അവാർഡ് നിശ നടക്കുന്നത്. വെപ്പൺസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിൽ നടി എമി മാഡിഗണിനെ മികച്ച സഹനടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കെ പോപ്പ് ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രം.  പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത് 24 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ്

ഓസ്കറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമിനേഷനുകളുമായി റയാൻ കൂഗ്ലർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിന്നേഴ്സ് ആണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനായി ഷോൺ പെൻ ആണ് മികച്ച സഹനടൻ. മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്ന ചിത്രത്തിനായി പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സണാണ്. മികച്ച കാസ്റ്റിങിനുള്ള ഓസ്കറും വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച തിരക്കഥക്കുള്ള പുരസ്കാരം സിന്നേഴ്സിനും വെപ്പൺസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനായി ആമി മാടിഗണും ഓസ്കർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

