Paathirathri OTT Release: നവ്യ നായർ- സൗബിൻ ഷാഹിർ ചിത്രം പാതിരാത്രി; പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക്

രത്തീനാ സംവിധാനം ചെയ്ത പാതിരാത്രി എന്ന ചിത്രം ഒ.ടി.ടി സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നു. സീ 5 മലയാളം ചാനലിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മികച്ച നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം, എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. കെ.വി. അബ്ദുൾ നാസർ, ആഷിയ നാസർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലർ നിർമിച്ചത്. ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ്.
മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തിയ "പുഴു" എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. പ്രേക്ഷകരെ ആദ്യാവസാനം ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന "പാതിരാത്രി", പോലീസുകാരുടെ ജീവിതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായും റിയലിസ്റ്റിക് ആയും അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രമാണിത്. അഭിനേതാക്കളുടെ ഗംഭീര പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. നവ്യ നായർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജാൻസി, ഹരീഷ് എന്നീ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്.
നവ്യ നായർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവർക്കൊപ്പം സണ്ണി വെയ്നും ആൻ അഗസ്റ്റിനും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ രാജൻ, ശബരീഷ് വർമ്മ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, അച്യുത് കുമാർ, ഇന്ദ്രൻസ്, തേജസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി മാറാട് ആണ്. ജേക്സ് ബിജോയ് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം- ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ. സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റർ- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്. ആർട്ട്- ദിലീപ് നാഥ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. മേക്കപ്പ്- ഷാജി പുൽപ്പള്ളി. വസ്ത്രങ്ങൾ- ലിജി പ്രേമൻ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അജിത് വേലായുധൻ. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- സിബിൻ രാജ്. ആക്ഷൻ- പി.സി സ്റ്റണ്ട്സ്. സ്റ്റിൽസ്- നവീൻ മുരളി. ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്. പി.ആർ കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി- ലാലാ റിലേഷൻസ്.
