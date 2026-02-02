English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Pallichattambi Movie: പാൻ ഇന്ത്യൻ നായിക ഇനി മലയാളത്തിൽ! ടോവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

Pallichattambi Movie: പാൻ ഇന്ത്യൻ നായിക ഇനി മലയാളത്തിൽ! ടോവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

Kayadu Lohar: പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യിലെ നായിക കയാദു ലോഹറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 2, 2026, 04:23 PM IST
  • റിലീസ് ഡേറ്റ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു
  • ചിത്രം ഏപ്രിൽ 9നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്

Read Also

  1. Pallichattambi Movie: ടൊവിനോ - ഡിജോ ജോസ് കൂട്ടുകെട്ട്, നായിക കയാദു; 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി

Trending Photos

Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ
Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ബജറ്റ് ദിനത്തിലെ സ്വർണവില എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
8
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 6640 രൂപ!
Pallichattambi Movie: പാൻ ഇന്ത്യൻ നായിക ഇനി മലയാളത്തിൽ! ടോവിനോ തോമസിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യിലെ നായിക കയാദു ലോഹറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. പോസ്റ്ററിൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 9നാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ടോവിനോയുടെ കഥാപാത്രം അടങ്ങിയ റിലീസ് ഡേറ്റ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയായ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യിൽ ഇത് വരെ കാണാത്ത ഒരു ലുക്കിലാണ് ടൊവിനോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

കയാദു ലോഹർ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ 1950-60 കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത്. വിനയന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കു സുപരിചിതയായ കയാദു പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിൽ കൂടാതെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രമായ ഐ ആം ഗെയിംമിലും നായികയായി എത്തുന്നു.

പ്രദീപ് രംഗനാഥന്റെ ഡ്രാഗൺ എന്ന ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആരാധകരെ സൃഷ്‌ടിച്ച കയാദുവിന്റെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ലുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയരാഘവൻ, സുധീർ കരമന, ബാബുരാജ്, വിനോദ് കേദാമംഗലം, പ്രശാന്ത് അലക്സ്‌ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ, ബ്രിജീഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സി ക്യൂബ് ബ്രോസ് എന്റർടൈന്മെന്റ് എന്ന ബാനറിൽ ചാണുക്യ, ചൈതന്യ, ചരൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' നിർമ്മിക്കുന്നത്. ടി എസ് സുരേഷ് ബാബുവാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ടിജോ ടോമി ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. മേഘശ്യാമും തൻസീറുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാക്കൾ. ദിലീപ് നാഥ് ആർട്ടും, മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ കോസ്റ്റ്യൂംസും, റഷീദ് അഹമ്മദ് മേക്കപ്പും നിർവഹിക്കുന്നു.

റെനിത് രാജ്, കിരൺ റാഫേൽ എന്നിവരാണ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- അലക്സ് ഇ കുര്യൻ. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- അനിൽ അമ്പല്ലൂർ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- രാജേഷ് മേനോൻ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- അഖിൽ വിഷ്ണു വി എസ്, പി.ആർ.ഓ- അക്ഷയ് പ്രകാശ്. സ്റ്റിൽസ്- റിഷ്ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്- യെല്ലോടൂത്ത്സ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Pallichattambi moviePallichattambi Movie Release

Trending News