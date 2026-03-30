  Pallichattambi: വമ്പൻ വിഷു റിലീസുമായി ടൊവിനോ; 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Pallichattambi: വമ്പൻ വിഷു റിലീസുമായി ടൊവിനോ; 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

ഡിജോയും ജേക്സും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. പുതിയ ​ഗാനവും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 30, 2026, 08:34 PM IST
  • ജേക്ക്സ് ബിജോയ്‌ സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് കുര്യനാണ്.
  • ‘കാട്ടുച്ചെമ്പകം‘ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനം ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ്.

Read Also

  1. Vaazha 2 Trailer: പ്രേമത്തിന് എന്ത് കുഴപ്പം? 'വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ബ്രോസ്' ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Trending Photos

Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!
5
Hair care
Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!
Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും
7
Hair care tips
Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ്‌ ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പീരീയിഡ് ഡ്രാമ ത്രില്ലറാണ് ‘പള്ളിച്ചട്ടമ്പി‘. റിലീസിന് തയാറെടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ​ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. മാവീരൻ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാന രംഗത്തിൽ ഒരു ആയുധ പരിശീലികനായാണ് ടൊവിനോ എത്തുന്നത്.  ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷു മലയാള സിനിമ റിലീസായാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എത്തുന്നത്. ഏപ്രിൽ 10നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. 5 ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്.   

ജേക്ക്സ് ബിജോയ്‌ സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് കുര്യനാണ്. ‘കാട്ടുച്ചെമ്പകം‘ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനം ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബിൽ പതിനഞ്ച് മില്ല്യണും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ലക്ഷം റീൽസുമായി മുൻപിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന സോങ്ങിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മാവീരനും പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1950-60 കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ‘പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' പറയുന്നത്.

 

Also Read: Bharatanatyam 2 Mohiniyattam: ദൃശ്യം 4 വല്ലതും ആണോ? അടുത്ത ഹിറ്റിനൊരുങ്ങി സൈജുവും സംഘവും; 'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' ട്രെയിലർ

സംവിധായകൻ ഡിജോ ജോസ് ആന്റണിയും ജേക്ക്സ് ബിജോയിയും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് ‘പള്ളിച്ചട്ടമ്പി’. ക്വീൻ, ജന ഗണ മന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നീ മൂന്ന് മുൻ ചിത്രങ്ങളിലും ട്രെൻഡിങ്ങായ ചാർട്ട്‌ബസ്റ്റർ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിജയരാഘവൻ, സുധീർ കരമന, ബാബുരാജ്, വിനോദ് കെടാമംഗലം, പ്രശാന്ത് അലക്സ്‌ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ അണിയറക്കാർ...

ഹിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിജോ ടോമിയാണ് ഈ പീരീയിഡ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം. മേഘശ്യാമും തൻസീറുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാക്കൾ. മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ കോസ്റ്റ്യൂംസും, റഷീദ് അഹമ്മദ് മേക്കപ്പും നിർവഹിക്കുന്നു. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- അലക്സ് ഇ കുര്യൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- അനിൽ അമ്പല്ലൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- രാജേഷ് മേനോൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ- റെനിത് രാജ് & കിരൺ റാഫേൽ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ, ആർട്ട് ഡയറക്‌ടർ- രാജേഷ് മേനോൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ- ബിനോയ് നമ്പാല, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- അഖിൽ വിഷ്ണു വി എസ്, പി.ആർ.ഒ- അക്ഷയ് പ്രകാശ്, സ്റ്റിൽസ്- റിഷ്ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻസ്- യെല്ലോടൂത്ത്സ്.

