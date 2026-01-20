English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pallichattambi Movie: വിഷു തൂക്കാൻ ടൊവിനോയും; ദൃശ്യം 3നൊപ്പം 'പള്ളച്ചട്ടമ്പി'യും എത്തുന്നു, റിലീസ് തിയതി

വിഷു തൂക്കാൻ പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുമായി ടൊവിനോ തോമസും തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 20, 2026, 12:57 PM IST
  • 1957, 58 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.
  • ഡ്രാഗൺ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ കയാദു ലോഹർ ആണ് നായികയായെത്തുന്നത്.

Pallichattambi Movie: വിഷു തൂക്കാൻ ടൊവിനോയും; ദൃശ്യം 3നൊപ്പം 'പള്ളച്ചട്ടമ്പി'യും എത്തുന്നു, റിലീസ് തിയതി

ടൊവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി - ദി ഒറിജിൻ'. ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റണി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിഷു റിലീസായാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ചിത്രം ഏപ്രിൽ 9ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഒരു ടീസറും അണിയറക്കാർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വീൻ, ജനഗണമന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റണി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. 1957, 58 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ഡ്രാഗൺ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ കയാദു ലോഹർ ആണ് നായികയായെത്തുന്നത്.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കാഞ്ഞാർ, പൈനാവ് , മൂലമറ്റം തുടങ്ങി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടന്നത്. ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. ബി​ഗ് ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയരാഘവൻ, തെലുങ്കു നടൻ ശിവകുമാർ, സുധീർ കരമന, ജോണി ആന്‍റണി , ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ഡർ, ജയകൃഷ്ണൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസൂട്ടി തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

കലാസംവിധാനതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉള്ള ചിത്രമാണിത്. പ്രശസ്ത കലാസംവിധായകനായ ദിലീപ് നാഥാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി കലാസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ സുരേഷ് ബാബുവാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് ഇൻഡ്യയുടെ ബാനറിൽ നൗഫൽ, ബ്രജേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൻസീർ സലാമും, സി.സി.സി ബ്രദേഴ്സുമാണ് കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ്.

Ottam Thullal Movie: ചിരിപ്പൂരത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ വൻ താരനിര; 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ

സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ് , ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി. എഡിറ്റിംഗ് - ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്. മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ് . കോസ്റ്റ്യും -ഡിസൈൻ- മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽ, റെനിത് രാജ്. സ്റ്റിൽസ് -ഋഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ' കാസ്റ്റിംഗ് - ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല . ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ് ഈ കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോബിൾ ജേക്കബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്,, ജെറി വിൻസൻ്റ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

