Storm Web Series: പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'സ്റ്റോം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി; നിർമാണം ഹൃത്വിക് റോഷൻ

ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസായ 'സ്റ്റോമി'ന്റെ ആകാംക്ഷയുണർത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ പരമ്പര, ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭം എന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
എച്ച്ആർഎക്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ഹൃത്വിക് റോഷനും ഇഷാൻ റോഷനും ചേർന്നാണ് ഈ സോഷ്യൽ ത്രില്ലർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം പറയുന്ന സീരീസാണിത്. തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും മുറിവുകളും രഹസ്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ച് പേരുടെ കഥയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം.
പാർവതിക്കൊപ്പം സബാ ആസാദ്, അലയ എഫ്, സൃഷ്ടി ശ്രീവാസ്തവ, രാമ ശർമ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അജിത്പാൽ സിങ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സീരീസിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അജിത്പാൽ സിങ്, ഫ്രാങ്കോയിസ് ലുണൽ, സ്വാതി ദാസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. പരമ്പരയുടെ സ്ട്രീമിങ് തീയതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
