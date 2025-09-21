Pathirathri Movie: "പാതിരാത്രി"; ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ നവ്യ നായരും സൗബിനും

നവ്യ നായർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "പാതിരാത്രി"യുടെ ഓഡിയോ/മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കി ടി സീരീസ്. ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോക്ടർ കെവി അബ്ദുൾ നാസർ, ആഷിയ നാസർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.
വമ്പൻ തുകക്കാണ് ടി സീരീസ് മ്യൂസിക് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഒക്ടോബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തിയ "പുഴു" എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് "പാതിരാത്രി".
ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മുൻപ് പുറത്തിറക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മികച്ച പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. നവ്യ നായരും സൗബിൻ ഷാഹിറും പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പോലീസ് യൂണിഫോമിലുള്ള ലുക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ പുറത്തുവിട്ടത്.
നവ്യ-സൗബിൻ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി മാറാട് ആണ്. സണ്ണി വെയ്ൻ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. തുടരും, ലോക എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും "പാതിരാത്രി"യ്ക്കുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം- ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റർ- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്. ആർട്ട്- ദിലീപ് നാഥ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. മേക്കപ്പ്- ഷാജി പുൽപ്പള്ളി. വസ്ത്രങ്ങൾ- ലിജി പ്രേമൻ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അജിത് വേലായുധൻ. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- സിബിൻ രാജ്. ആക്ഷൻ- പി സി സ്റ്റണ്ട്സ്. സ്റ്റിൽസ്- നവീൻ മുരളി. ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്. പിആർഒ- ശബരി.
