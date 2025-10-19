English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pathirathri Movie: സ്നേഹം... വിരഹം... പ്രതികാരം; പാതിരാത്രിയിൽ കൈയ്യടി നേടി സണ്ണി വെയ്നും ആൻ ആഗസ്റ്റിനും

Pathirathri Movie Review: രാത്രി പട്രോളിംഗിനിറങ്ങുന്ന പൊലീസ് ഡ്രൈവറും പ്രൊബേഷന്‍ എസ് ഐയും ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:14 PM IST
  • കൊലപാതകം, ദുരൂഹത, അന്വേഷണം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളിലായാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്
  • എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

Pathirathri Movie: സ്നേഹം... വിരഹം... പ്രതികാരം; പാതിരാത്രിയിൽ കൈയ്യടി നേടി സണ്ണി വെയ്നും ആൻ ആഗസ്റ്റിനും

നവ്യ നായർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായിക രത്തീന ഒരുക്കിയ ക്രൈം ഡ്രാമ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം പാതിരാത്രി മികച്ച പ്രേക്ഷാഭിപ്രായം നേടി തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെ ഗംഭീര പിന്തുണയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

രാത്രി പട്രോളിംഗിന് ഇറങ്ങുന്ന പൊലീസ് ഡ്രൈവറും പ്രൊബേഷന്‍ എസ് ഐയും ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. കൊലപാതകം, ദുരൂഹത, അന്വേഷണം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളിലായി കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്ന സണ്ണി വെയ്നും ആന്‍ അഗസ്റ്റിനും തങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിന് ഒരുപോലെ കൈയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. സണ്ണി വെയ്നിന്റെ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് അന്‍വര്‍ അലി, ആന്‍ അഗസ്റ്റിന്റെ യാസ്മിൻ എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങളിലാണെത്തുന്നത്.

ഭാര്യ - ഭർത്താക്കന്മാരായി വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുടുംബപ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെല്ലും വിധത്തിലാണ് ഇരുവരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സമകാലിക ലോകത്ത് ഏറെ പ്രസകതമായ വിഷയമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. സണ്ണി വെയ്നിന്റെ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും പ്രകടന മികവും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് ആന്‍ അഗസ്റ്റിന്റെ യാസ്മിൻ. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടേയും ജീവിതത്തിന് മുമ്പില്‍ പകച്ചു പോകലിന്റേയുമെല്ലാം നിമിഷങ്ങളെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇരുവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ രാജന്റെ അഞ്ജലി, ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ എസ് ഐ റഷീദ്, ഇന്ദ്രന്‍സിന്റെ സഹദേവൻ, അച്യുത് കുമാറിന്റെ സുരേഷ് കുമാര്‍ മേനോൻ, ശബരീഷ് വര്‍മയുടെ ഫെലിക്സ് എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയിയാണ്. തിരക്കഥ- ഷാജി മാറാട്. ക്യാമറ- ഷഹ്നാദ് ജലാൽ. എഡിറ്റിം​ഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്. ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. കെ.വി. അബ്ദുൾ നാസർ, ആഷിയ നാസർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

