Patriot Release date: കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! 'പേട്രിയറ്റിന്' പുതിയ റിലീസ് തിയതി; മെയ് ഒന്നിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. ചിത്രവുമായി കരാർ വേണ്ടെന്ന് തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് റിലീസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 23നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഫിയോക്കുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പിന്നാലെ ഈ തിയതിയിൽ ചിത്രം എത്തില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം മാറി ചിത്രം റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 1 ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി. മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പുതിയ റിലീസ് തിയതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിചോദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രം ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയും പേട്രിയറ്റിനുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
