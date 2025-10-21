English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pennu Case: കാതൽ നദിയെ... 'പെണ്ണ് കേസി'ലെ പ്രണയഗാനം; നിഖില വിമലിൽ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Pennu Case: കാതൽ നദിയെ... 'പെണ്ണ് കേസി'ലെ പ്രണയഗാനം; നിഖില വിമലിൽ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, അജു വർഗ്ഗീസ്, രമേശ് പിഷാരടി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 21, 2025, 08:37 PM IST
  • ​ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജിത്ത് ഹെഗ്ഡെയും ഇസ്സയും ചേർന്നാണ്.
  • മൈസൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് പാർവതിഷ് പ്രദീപാണ്.

Pennu Case: കാതൽ നദിയെ... 'പെണ്ണ് കേസി'ലെ പ്രണയഗാനം; നിഖില വിമലിൽ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

നിഖില വിമൽ നായികയാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം ആണ് 'പെണ്ണ് കേസ്'. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. കാതൽ നദിയെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയഗാനം ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ​ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജിത്ത് ഹെഗ്ഡെയും ഇസ്സയും ചേർന്നാണ്. മൈസൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയത് പാർവതിഷ് പ്രദീപാണ്. ഗാനത്തിന്റെ മലയാളം വരികൾ എഴുതിയത് ഗണേഷ് മലയത്തും തമിഴ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൊന്നുമണിയുമാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ചിത്രത്തിൽ നിഖിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, അജു വർഗ്ഗീസ്, രമേശ് പിഷാരടി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്. നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'പെണ്ണ് കേസ്'. 2025 നവംബറിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രശ്മി രാധാകൃഷ്ണനും ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥും ചേർന്നാണ്. ഇർഷാദ് അലി, അഖിൽ കവലയൂർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്,ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രവീൺ രാജാ, ശിവജിത്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ഷുക്കൂർ, ധനേഷ്, ഉണ്ണി നായർ, രഞ്ജി കങ്കോൽ, സഞ്ജു സനിച്ചൻ, അനാർക്കലി നാസർ, ആമി തസ്‌നിം, സന്ധ്യാ മനോജ്, ലാലി തുടങ്ങിയവരാണ്‌ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ.

Also Read: Kalyanaraman Re-Release: റീ റിലീസിനൊരുങ്ങി ജനപ്രിയ നായകന്റെ ചിത്രവും; തിയേറ്റർ ചിരിപ്പറമ്പാക്കാൻ വരുന്നു കല്യാണരാമൻ

ഇ4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മുകേഷ് ആർ.മേത്ത, ഉമേഷ്.കെ.ആർ ബൻസാൽ, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സി.വി.സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന 'പെണ്ണ് കേസി'ന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിനോസ് ആണ്. ജ്യോതിഷ്.എം, സുനു.എ.വി, ഗണേഷ് മലയത്ത് എന്നിവർ സംഭാഷണം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാണം അക്ഷയ് കെജ്‌രിവാളും അശ്വതി നടുത്തൊടിയും ചേർന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.  പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - അർഷദ് നക്കോത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനോദ് രാഘവൻ,  എഡിറ്റർ- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് - വിവേക് രാമദേവൻ (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്), പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ജിനു പി.കെ.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pennu CasePennu Case MovieNikhila Vimalപെണ്ണ് കേസ്നിഖില വിമൽ

