Pennu Case Movie: ''ഈ കേസിൽ നിങ്ങളും പെടും''; 'പെണ്ണ് കേസ്' പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

നിഖില വിമൽ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 4, 2025, 12:43 PM IST
  • നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘പെണ്ണ് കേസ്‘.
  • E4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ മുകേഷ് ആർ. മേത്ത, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സി.വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Pennu Case Movie: ''ഈ കേസിൽ നിങ്ങളും പെടും''; 'പെണ്ണ് കേസ്' പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

നിഖില വിമൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘പെണ്ണ് കേസ്’. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. കല്യാണ വേഷത്തിലിരിക്കുന്ന നിഖില വിമലിനെയും കയ്യിൽ മാലയുമായി രമേഷ് പിഷാരടി, അജു വർ​ഗീസ്, ഇർഷാദ് അലി തുടങ്ങിയവർ നിൽക്കുന്നതുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ള. പൊലീസ് വേഷത്തിൽ ഹക്കിം ഷാജഹാനും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. 

നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘പെണ്ണ് കേസ്‘. മൈസൂരിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. E4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ മുകേഷ് ആർ. മേത്ത, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സി.വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഷിനോസ് നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡക്ഷൻ- വി യു ടാക്കീസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, കൊ പ്രൊഡ്യൂസർ-അശ്വതി നടുത്തൊടി. 

Also Read: Theatre The Myth Of Reality Movie: പ്രകടനത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച് റിമ കല്ലിങ്കൽ; സജിൻ ബാബു ഒരുക്കുന്ന ‘തിയേറ്റർ: ദ് മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി’ ട്രെയ്‌ലർ

രശ്മി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷ് എം, സുനു വി, ഗണേഷ് മലയത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഭാഷണമെഴുതുന്നത്. ചിത്രത്തിനായി സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് അങ്കിത് മേനോൻ ആണ്. എഡിറ്റർ- സരിൻ രാമകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ജിനു പി.കെ., കല- അർഷദ് നക്കോത്ത്, മേക്കപ്പ്- ബിബിൻ തേജ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അശ്വതി ജയകുമാർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ആസിഫ് കുറ്റിപ്പുറം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൽട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, സ്റ്റിൽസ്- റിഷാജ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- ജയറാം രാമചന്ദ്രൻ, പി.ആർ.ഒ.- എ.എസ്. ദിനേശ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pennu Case MovieNikhila VimalRamesh Pisharodyപെണ്ണ് കേസ്പെണ്ണ് കേസ് സിനിമ

