English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Pennu Case Movie Trailer: ''കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടിനടന്ന് വിവാഹത്തട്ടിപ്പ്''; നിഖില വിമലിന്റെ 'പെണ്ണ് കേസ്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ട്രെയിലർ

Pennu Case Movie Trailer: ''കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടിനടന്ന് വിവാഹത്തട്ടിപ്പ്''; നിഖില വിമലിന്റെ 'പെണ്ണ് കേസ്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ട്രെയിലർ

ഇ4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 20, 2025, 07:47 AM IST
  • നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ.
  • രശ്മി രാധാകൃഷ്ണനും ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Pennu Case Movie: ഈ കേസ് കോടതിയിലല്ല..! 'പെണ്ണ് കേസ്' ജനുവരി 16ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

Trending Photos

Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Pennu Case Movie Trailer: ''കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടിനടന്ന് വിവാഹത്തട്ടിപ്പ്''; നിഖില വിമലിന്റെ 'പെണ്ണ് കേസ്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ട്രെയിലർ

നിഖില വിമൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'പെണ്ണ് കേസ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറെത്തി. വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്ണായിട്ടാണ് നിഖിലയെത്തുന്നത്. വളരെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ട്രെയിലറാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ജനുവരി 16ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, അജു വർഗ്ഗീസ്, രമേശ് പിഷാരടി, ഇർഷാദ് അലി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി അണിനിരക്കുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. രശ്മി രാധാകൃഷ്ണനും ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇ4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മുകേഷ് ആർ മേത്ത, ഉമേഷ് കെആർ ബൻസാൽ, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സിവി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഷിനോസ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ: ജ്യോതിഷ് എം., സുനു എ.വി., ഗണേഷ് മലയത്ത്. സംഗീതം: അങ്കിത് മേനോൻ, എഡിറ്റിംഗ്: ഷമീർ മുഹമ്മദ്.

Also Read: Pharma Web Series: സർവ്വം മായയ്ക്ക് മുൻപ് നിവിന്റെ വെബ് സീരീസ് എത്തി; 'ഫാർമ' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: അർഷദ് നക്കോത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനോദ് രാഘവൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ്: വിവേക് രാമദേവൻ (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്), പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ജിനു പികെ. സ്ത്രീകേന്ദ്രിതമായ ഒരു വ്യത്യസ്ത പ്രമേയവുമായി, ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ‘പെണ്ണ് കേസ്’.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pennu CaseNikhila VimalPennu Case Trailerപെണ്ണ് കേസ്നിഖില വിമൽ

Trending News