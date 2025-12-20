Pennu Case Movie Trailer: ''കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടിനടന്ന് വിവാഹത്തട്ടിപ്പ്''; നിഖില വിമലിന്റെ 'പെണ്ണ് കേസ്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ട്രെയിലർ

നിഖില വിമൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'പെണ്ണ് കേസ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറെത്തി. വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്ണായിട്ടാണ് നിഖിലയെത്തുന്നത്. വളരെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ട്രെയിലറാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ജനുവരി 16ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, അജു വർഗ്ഗീസ്, രമേശ് പിഷാരടി, ഇർഷാദ് അലി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി അണിനിരക്കുന്നു.
നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. രശ്മി രാധാകൃഷ്ണനും ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇ4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മുകേഷ് ആർ മേത്ത, ഉമേഷ് കെആർ ബൻസാൽ, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സിവി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഷിനോസ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ: ജ്യോതിഷ് എം., സുനു എ.വി., ഗണേഷ് മലയത്ത്. സംഗീതം: അങ്കിത് മേനോൻ, എഡിറ്റിംഗ്: ഷമീർ മുഹമ്മദ്.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: അർഷദ് നക്കോത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനോദ് രാഘവൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ്: വിവേക് രാമദേവൻ (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്), പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ജിനു പികെ. സ്ത്രീകേന്ദ്രിതമായ ഒരു വ്യത്യസ്ത പ്രമേയവുമായി, ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ‘പെണ്ണ് കേസ്’.
