English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Pennum Porattum Movie: ജന‘നായ‘കനായി സുട്ടു; 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' പുതിയ പോസ്റ്റർ വൈറൽ

Pennum Porattum Movie: ജന‘നായ‘കനായി സുട്ടു; 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' പുതിയ പോസ്റ്റർ വൈറൽ

പട്ടട എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:59 PM IST
  • പാലക്കാട്ടെ പട്ടട എന്നൊരു സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
  • മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതികളെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Read Also

  1. Pennum Porattum: ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ പുതിയ മുഖവുമായി രാജേഷ് മാധവന്റെ പെണ്ണും പൊറാട്ടും

Trending Photos

Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Pennum Porattum Movie: ജന‘നായ‘കനായി സുട്ടു; 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' പുതിയ പോസ്റ്റർ വൈറൽ

നടൻ രാജേഷ് മാധവൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും. ചിത്രം തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ അണിയറക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പോസ്റ്റർ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വന്ന സുട്ടു എന്ന നായയുടെ മുഖം വെച്ച പോസ്റ്റർ ആണ് അണിയറക്കാർ പങ്കുവെച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പട്ടട ഗ്രാമത്തിലെ കുമാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും, സമാന്തരമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചങ്ങലയിൽ കഴിഞ്ഞ സുട്ടു എന്ന നായയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും പറയുന്നത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ പട്ടട എന്നൊരു സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതികളെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read: Bramayugam Oscar Academy: 'മോളിവുഡ് ലെജൻഡ്'; മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ഓസ്കർ അക്കാദമിയിൽ വിശേഷണം, ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിൽ 'ഭ്രമയു​ഗം' പ്രദർശിപ്പിച്ചു

സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കെതിരെ വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചാരുലതയും, പേപ്പട്ടി എന്ന് മുദ്രകുത്തി ഗ്രാമത്തിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന സുട്ടു എന്ന നായയും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ വലിയ സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങളായി മാറുന്നുവെന്നും വ്യക്തികളിലേക്കും മൃഗങ്ങളിലേക്കും സമൂഹം എങ്ങനെ അധിനിവേശം നടത്തുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിനിമ കൃത്യമായി പറയുന്നു.

സുട്ടു എന്ന നായയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കും എതിരായ മൗനപ്രതിഷേധമായി സുട്ടു മാറുമ്പോൾ  സംസാരിക്കാനാവാത്ത ഏതൊരു ജീവിക്ക് പോലും സമൂഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നൈതികബോധവുമുള്ളതായി മാറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സിനിമ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 

സൂപ്പർതാരങ്ങളാരും ഇല്ലാത്ത ചിത്രമാണിത്. എന്നാൽ അതൊരിടത്ത് പോലും കുറവായി തോന്നുന്നില്ല. അവിടെ താരം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ സിനിമ തള്ളികളയുകയാണ്. നൂറിലേറെ പുതുമുഖങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുട്ടുവായി വന്ന നായ നോട്ടങ്ങളും ചലനങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ശക്തമായി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സബിൻ ഊരാളിക്കണ്ടിയുടെ ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോയുടെ എഡിറ്റിംഗും ഡോൺ വിൻസെന്റ് ഒരുക്കിയ സംഗീതവും പെണ്ണും പൊറാട്ടും സിനിമയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ, ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ പുതുമകൾ അവതരിപ്പിച്ച നിർമ്മാതാവ് സന്തോഷ് ടി. കുരുവിളയുടെ എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസും ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന ബാനർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയോടൊപ്പം ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, ഷെറിൻ റേച്ചൽ സന്തോഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്  ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’  സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pennum PorattumPennum Porattum Movieപെണ്ണും പൊറാട്ടും

Trending News