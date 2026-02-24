English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Movies
  Pennum Porattum Movie: കയ്യടി നേടി പട്ടട ​ഗ്രാമവും നാട്ടുകാരും; നൂറിലേറെ പുതുമുഖങ്ങളുമായി ക്വാളിറ്റി സിനിമാനുഭവം നൽകി 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും'

Pennum Porattum Movie: കയ്യടി നേടി പട്ടട ​ഗ്രാമവും നാട്ടുകാരും; നൂറിലേറെ പുതുമുഖങ്ങളുമായി ക്വാളിറ്റി സിനിമാനുഭവം നൽകി 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും'

പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ചലച്ചിത്രാനുഭവമാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകൻ രാജേഷ് മാധവൻ നൽകിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 24, 2026, 01:11 PM IST
  • ചിത്രത്തിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ സുട്ടു എന്ന നായ ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
  • തിയേറ്റർ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒ ടി ടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാജേഷ് മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പെണ്ണും പൊറാട്ടും രണ്ടാം ആഴ്ചയിലും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പട്ടടയിലെ ഗ്രാമവാസികളായി അഭിനയിച്ച നൂറിലേറെ വരുന്ന പുതുമുഖ താരങ്ങളും നിറഞ്ഞ കയ്യടി നേടുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

നൂറോളം മനുഷ്യരും നാനൂറോളം മൃഗങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാടൻ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് കഥ പറയുന്നത്. കൊല്ലങ്കോടും പരിസരങ്ങളിലുമായാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. സിനിമയിലെ ഭൂരിഭാഗം അഭിനേതാക്കളെയും അവിടെനിന്നുതന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. "അവരെല്ലാം സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു. പരിചിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടണം. ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്നു തോന്നിയിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു താളമുണ്ടാകും.ആ താളത്തിലാണ് തമാശയും ജീവിതവും അടുപ്പവുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുക..." എന്നായിരുന്നു പുതുമുഖങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ കാരണമായി രാജേഷ് മാധവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

Also Read: Prakash Raj: വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പോർക്കും ബീഫും മീനും, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കേരളാ സ്റ്റോറി; പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയുടെ ദൂഷ്യങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ചിന്താഗതികളുമൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സമ്മതമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചാരുലത, കാമുകനായ ബാബുരാജ്, കൂടാതെ പേപ്പട്ടി എന്ന് മുദ്രകുത്തി ഗ്രാമത്തിന്റെ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന ബാബുരാജിൻ്റെ നായയായ സുട്ടു എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ചലച്ചിത്രനുഭവം നൽകാൻ ചിത്രത്തിനായി.

ചിത്രത്തിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ സുട്ടു എന്ന നായ ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്റർ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒ ടി ടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗോവയിൽ ഗാല പ്രീമിയർ വിഭാഗത്തിൽ, ഒട്ടേറെ അന്തർദേശീയ, രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രങ്ങളുമായി ഈ വർഷം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരേയൊരു മലയാള സിനിമ 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' ആണ്.സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ആണ്  ഈ ഘടകങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സബിൻ ഊരാളിക്കണ്ടി ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡോൺ വിൻസെന്റ് ഒരുക്കിയ സംഗീതവും പെണ്ണും പൊറാട്ടും സിനിമയുടെ ആസ്വാദന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നു. സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയുടെ എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസും ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന ബാനർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയോടൊപ്പം ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, ഷെറിൻ റേച്ചൽ സന്തോഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്  ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’  സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

