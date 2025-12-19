English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pharma Web Series: സർവ്വം മായയ്ക്ക് മുൻപ് നിവിന്റെ വെബ് സീരീസ് എത്തി; 'ഫാർമ' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

നിവിൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു വെബ് സീരീസിന്റെ ഭാ​ഗമാകുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 05:16 PM IST
  • പി.ആർ. അരുൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഈ സീരീസ് 2024-ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന ഐ എഫ് എഫ് ഐ യിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്തിരുന്നു.
  • മൂവി മിൽ ബാനറിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണൻ സേതുകുമാർ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  Anali Malayalam Web Series: 'അണലി' വെബ്സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണം; ഹർജി നൽകി കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ്

Pharma Web Series: സർവ്വം മായയ്ക്ക് മുൻപ് നിവിന്റെ വെബ് സീരീസ് എത്തി; 'ഫാർമ' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിവിൻ പോളിയുടെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് ഫാർമ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി. മെഡിക്കൽ ഡ്രാമ ജോണറിലാണ് സീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് സീരീസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. 

നിവിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെ പി വിനോദ് എന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. നായകൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും തുടർന്ന് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് പ്രമേയം.

മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നേരിടുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദവും സീരീസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിവിനോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ രജത് കപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരനിരയും സീരീസിലുണ്ട്. മുൻപ് ‘അഗ്‌നിസാക്ഷി’ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹം വലിയ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലെത്തുന്നത്.

Actress Assault Case Survivor: ''പരാതിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിച്ച് ആരോടും ഒന്നും പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നു''; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി അതിജീവിത

പി.ആർ. അരുൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഈ സീരീസ് 2024-ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന ഐ എഫ് എഫ് ഐ യിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്തിരുന്നു. മൂവി മിൽ ബാനറിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണൻ സേതുകുമാർ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ, ബിനു പപ്പു, നരേൻ, വീണ നന്ദകുമാർ, മുത്തുമണി, ആലേഖ് കപൂർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥപത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഭിനന്ദൻ രാമാനുജം. സംഗീതം-  ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത് സാരംഗ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- നോബിൾ ജേക്കബ്. പിആർഒ- റോജിൻ കെ റോയ്.

