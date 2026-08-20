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Janmoni Das Arrest: പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അധിക്ഷേപം: മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജാൻമണി ദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ ജാൻമണി ദാസിനെ കോഴിക്കോട് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 20, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:09 PM IST
Janmoni Das Arrest: പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അധിക്ഷേപം: മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജാൻമണി ദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു
Image Credit: Janmoni Das | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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