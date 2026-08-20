/Janmoni Das Arrest: പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അധിക്ഷേപം: മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജാൻമണി ദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

കോഴിക്കോട്: സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജാൻമണി ദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. കോഴിക്കോട് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായ ജാൻമണിക്ക് നോട്ടീസ് കൈമാറുകയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിജെപി നേതാവ് നവ്യ ഹരിദാസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. സമൂഹത്തിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കുക, ക്രമസമാധാനം തകർക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബിഎൻഎസ് 192, 356 (2), കേരള പോലീസ് ആക്ട് 120 (ഒ) തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് കേസിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജാൻമണി നേരത്തെ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു.
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