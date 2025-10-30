English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Pongala Movie: ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന 'പൊങ്കാല' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഡിസംബറിൽ

Pongala Movie: ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന 'പൊങ്കാല' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഡിസംബറിൽ

ഡിസംബർ 5ന് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ പൊങ്കാല എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:20 PM IST
  • എ ബി ബിനിൽ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഗ്ലോബൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോണ തോമസ്, ദീപു ബോസ്, അനിൽ പിള്ള എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Thudakkam Movie: വിസ്മയയുടെ 'തുടക്ക'ത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു; പൂജ ചടങ്ങ് കൊച്ചിയിൽ, കുടുംബമൊത്ത് മോഹൻലാൽ

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപ!
11
Gold price today
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Pongala Movie: ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന 'പൊങ്കാല' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഡിസംബറിൽ

ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന 'പൊങ്കാല' തിയേറ്റർ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ 5ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. എ ബി ബിനിൽ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോണ തോമസ്, ദീപു ബോസ്, അനിൽ പിള്ള എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാബുരാജ്, കിച്ചു ടെല്ലസ്, സമ്പത്ത് റാം, അലൻസിയർ, സുധീർ കരമന, ഇന്ദ്രജിത്ത് ജഗജിത്ത്, സൂര്യ കൃഷ്, മുരുകൻ മാർട്ടിൻ, ജീമോൻ ജോർജ്, ഷെജിൻ,യാമി സോനാ, സ്മിനു സിജോ, രേണു സുന്ദർ, ശാന്തകുമാരി എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു. 

Also Read: Kantara: Chapter 1 Ott: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒടിടിയിലേക്ക്; ’കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

ഛായാഗ്രഹണം ജാക്സൺ, എഡിറ്റർ അജാസ് പുക്കാടൻ.സംഗീതം രഞ്ജിൻ രാജ്.മേക്കപ്പ് - അഖിൽ ടി.രാജ്. കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ സൂര്യാ ശേഖർ. ആർട്ട് നിധീഷ് ആചാര്യ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ. ഫൈറ്റ് മാഫിയ ശശി, രാജാ ശേഖർ, പ്രഭു ജാക്കി. കൊറിയോഗ്രാഫി വിജയ റാണി. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ് ജിജേഷ് വാടി.ഡിസൈൻസ് അർജുൻ ജിബി, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റെർറ്റൈന്മെന്റ്സ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Pongala MovieSreenath BhasiPongala Movie Releaseപൊങ്കാലശ്രീനാഥ് ഭാസി

Trending News