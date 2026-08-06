Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Pookie Onam: “പൂക്കി ഓണം” പുറത്തിറങ്ങി; ഈ ഓണക്കാലത്തെ തകർപ്പൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക്

Pookie Onam: “പൂക്കി ഓണം” പുറത്തിറങ്ങി; ഈ ഓണക്കാലത്തെ തകർപ്പൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക്

Pookie Onam Lyrical Video: ആർ.ജെ അഭിയും ഷാജിത്ത് ഹുമയൂണും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിന് സംഗീതം പകർന്നിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 06, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:43 PM IST
Pookie Onam: “പൂക്കി ഓണം” പുറത്തിറങ്ങി; ഈ ഓണക്കാലത്തെ തകർപ്പൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക്
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain: മഴ കനക്കുന്നു, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
2
3
4
5