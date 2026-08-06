/Pookie Onam: “പൂക്കി ഓണം” പുറത്തിറങ്ങി; ഈ ഓണക്കാലത്തെ തകർപ്പൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക്

ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരാൻ പ്രമുഖ മ്യൂസിക് ലേബലായ 123musix അവരുടെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറക്കി. “പൂക്കി ഓണം” (Pookie Onam) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ എനർജെറ്റിക് ട്രാക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു. ആർ.ജെ അഭിയും ഷാജിത്ത് ഹുമയൂണും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിന് സംഗീതം പകർന്നിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗത ഓണപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണവും ആവേശവും സമന്വയിപ്പിച്ച്, ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് (EDM) ശൈലിയിലാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഗാനം കേട്ടിരിക്കുന്നത്. സുറൂർ മുസ്തഫയുടെ (Suroor Musthafa) ആലാപനവും ആർ.ജെ അഭിയുടെ വരികളും പാട്ടിന് പ്രത്യേക ഭംഗി നൽകുന്നു.
കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസ് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും, ഫ്ലാഷ് മോബുകൾക്കും, സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഡാൻസ് നമ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ഓണത്തനിമയോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ബീറ്റ് ഡ്രോപ്പുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ, യുവാക്കൾക്കും ആഘോഷപ്രേമികൾക്കും ഇതൊരു പുതുമയുള്ള അനുഭവമായി മാറുന്നു.
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