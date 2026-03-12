English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Harimurali Found Dead: ബാലതാരമായി തിളങ്ങിയ നടൻ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ഹരിമുരളിയുടെ വിയോ​ഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ സിനിമാലോകം

Harimurali Found Dead: ബാലതാരമായി തിളങ്ങിയ നടൻ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ഹരിമുരളിയുടെ വിയോ​ഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ സിനിമാലോകം

അമ്പതോളം സിനിമകളിലാണ് ഹരിമുരളി ബാലതാരമായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. രസികൻ, അണ്ണൻ തമ്പി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളാണ് താരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:14 AM IST
  • വിഎഫ്എക്‌സ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരിമുരളി.
  • മൃതദേഹം പയ്യന്നൂര്‍ ബേബി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. Hansika Motwani Divorce: അത്യാഢംബര വിവാഹം, 2 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം, ഒടുവിൽ വേർപിരിയൽ; നടി ഹൻസിക മൊത്വാനി വിവാഹമോചിതയായി

Trending Photos

Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
10
Shani Mangal Yuti
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
Today&#039;s Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Harimurali Found Dead: ബാലതാരമായി തിളങ്ങിയ നടൻ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ഹരിമുരളിയുടെ വിയോ​ഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ സിനിമാലോകം

കണ്ണൂർ: വെള്ളിത്തിരയിൽ ബാലതാരമായെത്തി തിളങ്ങിയ ഹരിമുരളി വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍. രസികന്‍, അണ്ണന്‍ തമ്പി, മാടമ്പി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളാണ് ഹരി ചെയ്തത്. പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് താരത്തെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അമ്പതോളം സിനിമകളില്‍ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഎഫ്എക്‌സ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരിമുരളി. മൃതദേഹം പയ്യന്നൂര്‍ ബേബി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേ

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Harimurali Found DeadPayyannurഹരിമുരളി

Trending News