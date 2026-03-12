കണ്ണൂർ: വെള്ളിത്തിരയിൽ ബാലതാരമായെത്തി തിളങ്ങിയ ഹരിമുരളി വീട്ടില് മരിച്ച നിലയില്. രസികന്, അണ്ണന് തമ്പി, മാടമ്പി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളാണ് ഹരി ചെയ്തത്. പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് താരത്തെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. അമ്പതോളം സിനിമകളില് ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഎഫ്എക്സ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരിമുരളി. മൃതദേഹം പയ്യന്നൂര് ബേബി മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
