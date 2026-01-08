Raghu Kalamassery Passes Away: സിനിമാലയിലെ 'ഉമ്മൻചാണ്ടി'; മിമിക്രി കലാകാരനും നടനുമായ രഘു കളമശ്ശേരി അന്തരിച്ചു

കൊച്ചി: മിമിക്രി കലാകാരനും ചലച്ചിത്ര നടനുമായ രഘു കളമശ്ശേരി (63) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്ന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. സിനിമാല എന്ന ഹാസ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ താരമാണ് രഘു. പരിപാടിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപരനായാണ് രഘു ശ്രദ്ധേയനായത്.
മലയാളം മിമിക്രി വേദികളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന രഘു കലാഭവൻ, ഹരിശ്രീ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ട്രൂപ്പുകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. നിരവധി മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും താരം വേഷമിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപരനായി രഘു തിളങ്ങിയിരുന്നു. പി എസ് രഘു എന്നാണ് രഘു കളമശേരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര്. കളമശ്ശേരി നേവല് ബേസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.
