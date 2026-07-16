Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Fauzi Release Date: അജ്ഞാതപർവം അവസാനിക്കുന്നു; പ്രഭാസിന്റെ ഫൗജി റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Fauzi Release Date: അജ്ഞാതപർവം അവസാനിക്കുന്നു; പ്രഭാസിന്റെ 'ഫൗജി' റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Prabhas Movie Fauzi Release Date: റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ അത്യുഗ്രൻ പോസ്റ്ററും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:00 PM IST
Fauzi Release Date: അജ്ഞാതപർവം അവസാനിക്കുന്നു; പ്രഭാസിന്റെ 'ഫൗജി' റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Image Credit: Fauzi | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fauzi Release Date: അജ്ഞാതപർവം അവസാനിക്കുന്നു; പ്രഭാസിന്റെ 'ഫൗജി' റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Prabhas2 min ago
2
Puri Rath Yatra39 min ago
3
Myanmar2 hrs ago
4
Thiruvonam bumper price10:23 AM IST
5
Interval Learning ECPC9:44 AM IST