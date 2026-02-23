Prakash Raj: വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പോർക്കും ബീഫും മീനും, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കേരളാ സ്റ്റോറി; പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

The Kerala Story2: വിവാദ ചിത്രമായ ദ കേരളാ സ്റ്റോറി 2 ന്റെ ട്രെയിലറിനെതിരെ വീണ്ടും പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നടൻ പ്രകാശ് രാജ് രംഗത്ത്. വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയ്ക്കൊപ്പം പോർക്കും ബീഫും മീനുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വിളമ്പുന്നതാണ് റിയൽ കേരളാ സ്റ്റോറി എന്നാണ് പ്രകാശ് രാജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച പങ്കുവെച്ച ഈ പോസ്റ്റിൽ വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഈ പരാമർശവും. കുറിപ്പിൽ താരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർക്കും ബീഫും മത്സ്യവും വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതും അവരെല്ലാം സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി, രുചിച്ചുനോക്കൂ എന്നാണ്.
The real #KeralaStory is how pork, beef and fish coexist with vegetarian sadya and all of them live in harmony. Please relish #justasking happy Sunday everyone pic.twitter.com/Ea2JCPd6n6
— Prakash Raj (@prakashraaj) February 22, 2026
ചിത്രത്തിൻറെ ട്രെയിലർ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പ്രകാശ് രാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് കൊതിപ്പിക്കുന്ന രുചിയാത്രയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്വാദിഷ്ടമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബീഫ് ഫ്രൈയുടേയും കോക്കനട്ട് ബീഫിന്റേയും പൈതൃകവും സംസ്കാരവും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ' എന്നായിരുന്നു.
കേരളാ സ്റ്റോറി 2 ന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. ടീസറിൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ ടീസറിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധവും പരിഹാസവും ഉയർന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കത്തതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. സിനിമക്കെതിന്റെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രീയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഈ മാസം 27 ന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് വിപുൽ ഷായാണ്, ആഷിൻ എ ഷായാണ് സഹനിർമാതാവ്. സിനിമയിൽ മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പുതുമുഖങ്ങളാണ്.
