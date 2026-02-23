English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prakash Raj: വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പോർക്കും ബീഫും മീനും, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കേരളാ സ്റ്റോറി; പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

വിവാദ ചിത്രമായ ദ കേരളാ സ്റ്റോറി 2 ന്റെ ട്രെയിലറിനെതിരെ വീണ്ടും പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നടൻ പ്രകാശ്‌ രാജ് രംഗത്ത്. വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയ്‌ക്കൊപ്പം പോർക്കും ബീഫും മീനുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വിളമ്പുന്നതാണ് റിയൽ കേരളാ സ്റ്റോറി എന്നാണ് പ്രകാശ്‌ രാജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:50 PM IST
The Kerala Story2: വിവാദ ചിത്രമായ ദ കേരളാ സ്റ്റോറി 2 ന്റെ ട്രെയിലറിനെതിരെ വീണ്ടും പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നടൻ പ്രകാശ്‌ രാജ് രംഗത്ത്. വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയ്‌ക്കൊപ്പം പോർക്കും ബീഫും മീനുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വിളമ്പുന്നതാണ് റിയൽ കേരളാ സ്റ്റോറി എന്നാണ് പ്രകാശ്‌ രാജ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: യഷ് ഇരട്ട വേഷത്തിലോ? ആരാധകർക്ക് 'ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ' നൽകി ടോക്സിക് ടീം; ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ

ഞായറാഴ്ച പങ്കുവെച്ച ഈ പോസ്റ്റിൽ വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഈ പരാമർശവും. കുറിപ്പിൽ താരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർക്കും ബീഫും മത്സ്യവും വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതും അവരെല്ലാം സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി, രുചിച്ചുനോക്കൂ എന്നാണ്.

 

ചിത്രത്തിൻറെ ട്രെയിലർ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പ്രകാശ് രാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. യഥാർഥ കേരളാ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് കൊതിപ്പിക്കുന്ന രുചിയാത്രയിൽ കേരളത്തിന്‍റെ സ്വാദിഷ്ടമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബീഫ് ഫ്രൈയുടേയും കോക്കനട്ട് ബീഫിന്‍റേയും പൈതൃകവും സംസ്‌കാരവും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ' എന്നായിരുന്നു. 

കേരളാ സ്റ്റോറി 2 ന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. ടീസറിൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ ടീസറിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധവും പരിഹാസവും ഉയർന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കത്തതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. സിനിമക്കെതിന്റെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രീയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഈ മാസം 27 ന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് വിപുൽ ഷായാണ്, ആഷിൻ എ ഷായാണ് സഹനിർമാതാവ്.  സിനിമയിൽ മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പുതുമുഖങ്ങളാണ്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Prakash RajActor prakash rajThe Kerala Story2The Real #Kerala StoryContriversial Film

