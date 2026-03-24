സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രതിച്ഛായ. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ, ഫാമിലി ചിത്രമാണ്. നിവിനെ കൂടാതെ ഷറഫുദ്ദീൻ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, സായികുമാർ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രം മാർച്ച് 26ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തലവാ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് അണിയറക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൈൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ആണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദ് ശ്രീരാജ്, വെനോ മിസ് എന്നിവരാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി 7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും.
കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ആയ ഈ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചിത്രം. സബിത, നീതു, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഗോകുലം ഗോപാലനും ആർഡി ഇല്യൂമിനേഷൻസ് എൽഎൽപിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് സഹനിർമാതാക്കൾ. ചന്തു സെൽവരാജ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എഡിറ്റർ മനോജ്. ആക്ഷൻ - റിയൽ സതീഷ്, മാഫിയ ശശി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.