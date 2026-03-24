Prathichaya Movie: തലവാ... ലിറിക്കൽ ​ഗാനവുമായി 'പ്രതിച്ഛായ'; നിവിൻ പോളി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിം​ഗ് തുടങ്ങുന്നു

പ്രതിച്ഛായയിലെ തലവാ എന്ന ​ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 24, 2026, 03:40 PM IST
  • ബിത, നീതു, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
  • ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ​​

സർവ്വം മായയ്ക്ക് ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രതിച്ഛായ. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ, ഫാമിലി ചിത്രമാണ്. നിവിനെ കൂടാതെ ഷറഫുദ്ദീൻ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, സായികുമാർ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രം മാർച്ച് 26ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയിലെ ഒരു ​ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തലവാ എന്ന ​ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് അണിയറക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൈൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ജസ്റ്റിൻ വർ​ഗീസ് ആണ് സം​ഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദ് ശ്രീരാജ്, വെനോ മിസ് എന്നിവരാണ് ​ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിം​ഗ് ഇന്ന് രാത്രി 7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും. 

Also Read: Storm Web Series: പാർവതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'സ്റ്റോം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി; നിർമാണം ഹൃത്വിക് റോഷൻ

കേരളത്തിൽ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ആയ ഈ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചിത്രം. സബിത, നീതു, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ​​ഗോകുലം ​ഗോപാലനും ആർഡി ഇല്യൂമിനേഷൻസ് എൽഎൽപിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈജു ​ഗോപാലൻ, വി.സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് സഹനിർമാതാക്കൾ. ചന്തു സെൽവരാജ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എഡിറ്റർ മനോജ്. ആക്ഷൻ - റിയൽ സതീഷ്, മാഫിയ ശശി. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

