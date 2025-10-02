Prempatta Movie: ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ "പ്രേംപാറ്റ" വരുന്നു

ആയിഷയ്ക്കും ഇഡിക്കും ശേഷം ആമിർ പള്ളിക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ലിജീഷ് കുമാറാണ്. സ്റ്റുഡിയോ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ ആമിർ പള്ളിക്കൽ ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. " പ്രേംപാറ്റ" എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സെൻട്രൽ പിക്ചേർസ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുക. കൊച്ചി മാരിയറ്റിൽ നടന്ന ലോഞ്ചിംഗ് പ്രോഗ്രാം താരനിരകൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു. സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സിയുടെ സംഗീതവിരുന്നോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളേയും അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി.
ജോമോൻ ജ്യോതിർ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിലെ നായിക ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള പുതുമുഖമാണ്. ജുനൈസ് വി. പി, സാഫ് ബോയ്, ഹനാൻ ഷാ, അശ്വിൻ വിജയൻ, ടിസ് തോമസ്, ഇന്നസെന്റ് തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ്, സിദ്ദിഖ്, മംമ്ത മോഹൻദാസ്, രാജേഷ് മാധവൻ, സഞ്ജു ശിവ്റാം, ഇർഷാദ് അലി, സുജിത് ശങ്കർ തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
സംഗീത സംവിധായകൻ അങ്കിത് മേനോൻ സഹനിർമാതാവാണ്. "പ്രേംപാറ്റ"യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒമർ നവാസി.നരൻ ആണ്. ഷാജികുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന പ്രേമകഥയാണ് "പ്രേം പാറ്റ ". അങ്കിത് മേനോന്റെ സംഗീതത്തിന് പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നത് മുഹ്സിൻ പരാരിയും, സുഹൈൽ എം കോയയുമാണ്.
ആകാശ് വർഗീസ് ജോസഫ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സാൻഡി മാസ്റ്റർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കോറിയോഗ്രാഫർ. കലൈ കിംഗ്സൺ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഇന്ദുലാൽ കാവീട്. കോസ്റ്റ്യൂം: സമീറ സനീഷ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: വിഷ്ണു സുജാതൻ. മേക്കപ്പ്: സുധി സുരേന്ദ്രൻ.
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: സുഹൈൽ എം. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അനീഷ് നന്ദിപുലം. എസ് എഫ് എക്സ്: ഗണേഷ് ഗംഗാധരൻ. കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാര്യർ. പിആർഒ: മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ സുരേഷ്. ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്. പബ്ലിസിറ്റി: മാഡിസം ഡിജിറ്റൽ.
