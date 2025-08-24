English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

I Nobody Movie: പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുതിയ ചിത്രം എത്തുന്നു; ‘ഐ, നോബഡി’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

I Nobody Movie First Look Poster: സുപ്രിയ മേനോൻ, മുകേഷ് ആർ മേത്ത, സി. വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 24, 2025, 07:36 PM IST
  • നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് “ ഐ നോബഡി”
  • ചിത്രത്തിന് സമീർ അബ്ദുൾ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നു

I Nobody Movie: പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുതിയ ചിത്രം എത്തുന്നു; 'ഐ, നോബഡി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി തിരുവോത്ത് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന “ഐ,നോബഡി ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. സംവിധായകൻ നിസാം ബഷീറിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നീ ബാനറിൽ സുപ്രിയ മേനോൻ, മുകേഷ് ആർ മേത്ത,സി. വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. അശോകൻ, മധുപാൽ, വിനയ് ഫോർട്ട്, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ലുക്മാൻ ആവറാൻ, ഗണപതി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം- ദിനേശ് പുരുഷോത്തമൻ. തിരക്കഥ സംഭാഷണം- സമീർ അബ്ദുൾ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ഹാരിസ് ദേശം. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- റിന്നി ദിവാകർ. എഡിറ്റർ- റെമീസ് എംബി. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- അർഷാദ് നക്കോത്ത്. വസ്ത്രാലങ്കാരം- ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ. മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ.

അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബെനിലാൽ ബി, ബിനു ജി നായർ. ആക്ഷൻ- കലൈ കിംഗ്സൺ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-നിക്സൺ ജോർജ്ജ്. വിഎഫ്എക്സ്- ലവകുശ. സ്റ്റിൽസ്- രോഹിത് കെ സുരേഷ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- വിനോഷ് കൈമൾ. പ്രമോഷൻസ്– പോഫാക്റ്റിയോ. ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

I NobodyI Nobody MovieI Nobody First Look PosterPrithvirajപൃഥ്വിരാജ്

