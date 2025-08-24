I Nobody Movie: പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുതിയ ചിത്രം എത്തുന്നു; ‘ഐ, നോബഡി’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

പൃഥ്വിരാജ്, പാർവ്വതി തിരുവോത്ത് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന “ഐ,നോബഡി ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. സംവിധായകൻ നിസാം ബഷീറിൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നീ ബാനറിൽ സുപ്രിയ മേനോൻ, മുകേഷ് ആർ മേത്ത,സി. വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. അശോകൻ, മധുപാൽ, വിനയ് ഫോർട്ട്, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ലുക്മാൻ ആവറാൻ, ഗണപതി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം- ദിനേശ് പുരുഷോത്തമൻ. തിരക്കഥ സംഭാഷണം- സമീർ അബ്ദുൾ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ഹാരിസ് ദേശം. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- റിന്നി ദിവാകർ. എഡിറ്റർ- റെമീസ് എംബി. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- അർഷാദ് നക്കോത്ത്. വസ്ത്രാലങ്കാരം- ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ. മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ.
അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബെനിലാൽ ബി, ബിനു ജി നായർ. ആക്ഷൻ- കലൈ കിംഗ്സൺ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-നിക്സൺ ജോർജ്ജ്. വിഎഫ്എക്സ്- ലവകുശ. സ്റ്റിൽസ്- രോഹിത് കെ സുരേഷ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- വിനോഷ് കൈമൾ. പ്രമോഷൻസ്– പോഫാക്റ്റിയോ. ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.
