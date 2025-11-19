Vilayath Buddha booking: ചന്ദന മോഷണം, പ്രതികാരം, പ്രണയം: 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' നവംബർ 21ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി!

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യുടെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ജിആർ ഇന്ദുഗോപന്റെ പ്രശസ്ത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രം നവംബർ 21 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ചിത്രത്തിന് യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ 'ഡബിൾ മോഹനൻ'
ചിത്രത്തിൽ ചന്ദന മോഷ്ടാവായ ഡബിൾ മോഹനൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. ട്രെയിലറിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ച സൂചനയനുസരിച്ച്, ഇതുവരെ കാണാത്ത പുതിയൊരു മേക്കോവറിലാണ് താരം ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കണ്ടുതീർക്കാവുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളാണ് ട്രെയ്ലർ നൽകുന്നത്. മറയൂരിലെ ചന്ദനക്കാടുകളാണ് കഥയുടെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം.
താരനിരയും അണിയറ പ്രവർത്തകരും
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ സച്ചിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ജയൻ നമ്പ്യാരാണ് 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സന്ദീപ് സേനൻ ഉർവ്വശി തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിഎ പ്രൊഡക്ഷൻസിനുവേണ്ടി എവി അനൂപുമായി ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം. ജിആർ ഇന്ദുഗോപനും രാജേഷ് പിന്നാടനും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഷമ്മി തിലകൻ ഒരു ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രമായി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയംവദ കൃഷ്ണയാണ് നായിക. കൂടാതെ അനു മോഹൻ, രാജശ്രീ നായർ, ടിജെ അരുണാചലം എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
സംഗീതം: ജേക്സ് ബിജോയ്
ഛായാഗ്രഹണം: അരവിന്ദ് കശ്യപ്, രെണദേവ്
എഡിറ്റർ: ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ബംഗ്ലാൻ
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അജയൻ അടാട്ട്, പയസ്മോൻ സണ്ണി
പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്: അലക്സ് ഇ. കുര്യന്, പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ: മനു ആലുക്കൽ, സൗണ്ട് മിക്സ്: എംആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: കിരൺ റാഫേൽ, സ്റ്റണ്ട്സ്: രാജശേഖര്, കലൈ കിങ്സൺ, സുപ്രീം സുന്ദർ, മഹേഷ് മാത്യു,
'തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും', 'സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവോ', 'സൗദി വെള്ളക്ക' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉർവ്വശി തിയെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'ക്കുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷനും പോസ്റ്ററുകളും 'കാട്ടുരാസ' എന്ന ഗാനവും നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പകയും പ്രതികാരവും പ്രണയവും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന ഈ ത്രില്ലർ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മികച്ച തിയേറ്റർ അനുഭവമാകും നൽകുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
