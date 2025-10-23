പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റര് മലേഷ്യ ഭാസ്കര് അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതം മൂലമായിരുന്നു അന്ത്യം. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട സിനിമകളിൽ മുൻപ് സജീവമായിരുന്നു. മലയാളത്തില് ഫാസില്, സിദ്ദിഖ്, സിബി മലയില് തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന സംവിധായകരുടെയും ഒപ്പം പുതുമുഖ സംവിധായകരുടെയും ചിത്രങ്ങളില് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രഫിയും നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈയെത്തും ദൂരത്ത്, ബോഡി ഗാര്ഡ്, മൈ ഡിയര് കരടി തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തില് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രഫി നിര്വ്വഹിച്ച ചില സിനിമകള്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.