English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Varinder Singh Ghuman: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ അന്തരിച്ചു

Varinder Singh Ghuman: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ അന്തരിച്ചു

സല്‍മാന്‍ ഖാൻ ചിത്രം ടൈഗര്‍-3 യില്‍ പ്രധാന വേഷമിട്ട വരീന്ദര്‍ സിങ് ഗുമന്‍  2012 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കബഡി വണ്‍സ് എഗെയ്ന്‍ സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:24 AM IST
  • പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു
  • തോള്‍വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വരീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു

Read Also

  1. Robbie Coltrane Passed Away: ഹാരി പോര്‍ട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റോബി കോള്‍ട്രെയിന്‍ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Gardening: നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം മനോഹരമാക്കണോ? ഈ അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ നടൂ
6
Ornamental Flowers
Gardening: നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം മനോഹരമാക്കണോ? ഈ അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ നടൂ
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി വലിയ ദൂരമില്ല, 90,000 കടന്ന് സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി വലിയ ദൂരമില്ല, 90,000 കടന്ന് സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുകയറി പിടിതരാതെ സ്വർണം; പവന് 91,000 കടന്നു
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുകയറി പിടിതരാതെ സ്വർണം; പവന് 91,000 കടന്നു
Hair Growth: മുടിയുടെ വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ
6
hair growth
Hair Growth: മുടിയുടെ വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ
Varinder Singh Ghuman: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ അന്തരിച്ചു

പഞ്ചാബ്: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. തോള്‍വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വരീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് അഞ്ചുമണിയോടെ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ചിരിയും ത്രില്ലും നിറഞ്ഞ ഫൺ റൈഡാവാൻ 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' ഒക്ടോബർ 16ന്; ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

2023 ല്‍ ഇറങ്ങിയ സല്‍മാന്‍ ഖാൻ ചിത്രം ടൈഗര്‍-3 യില്‍ പ്രധാന വേഷമിട്ട വരീന്ദര്‍ സിങ് ഗുമന്‍  2012 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കബഡി വണ്‍സ് എഗെയ്ന്‍ സിനിമയിലും 2014 ലെ റോര്‍: ടൈഗേഴ്‌സ് ഓഫ് സുന്ദര്‍ബന്‍സിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വരീന്ദര്‍ സിങ് ഗുമന്‍ പഞ്ചാബിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നും വരീന്ദറിന്റെ മരണം രാജ്യത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണെന്നും വരീന്ദര്‍ സിങ് ഗുമന്റെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചിച്ചു കൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവനീത് സിങ് ബിട്ടു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരീന്ദര്‍ സിങ് തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഫിറ്റ്‌നെസ് ലോകത്തിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Varinder SinghPunjabi ActorbodybuilderVarinder Singh Ghuman Diedവരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ അന്തരിച്ചു

Trending News