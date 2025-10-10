Varinder Singh Ghuman: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ അന്തരിച്ചു

പഞ്ചാബ്: പ്രശസ്ത നടനും പ്രഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറുമായ വരീന്ദർ സിങ് ഗുമൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. തോള്വേദനയെ തുടര്ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വരീന്ദര് സിങ്ങിന് അഞ്ചുമണിയോടെ ആശുപത്രിയില് വച്ച് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2023 ല് ഇറങ്ങിയ സല്മാന് ഖാൻ ചിത്രം ടൈഗര്-3 യില് പ്രധാന വേഷമിട്ട വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന് 2012 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ കബഡി വണ്സ് എഗെയ്ന് സിനിമയിലും 2014 ലെ റോര്: ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് സുന്ദര്ബന്സിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന് പഞ്ചാബിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നും വരീന്ദറിന്റെ മരണം രാജ്യത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണെന്നും വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന്റെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിച്ചു കൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവനീത് സിങ് ബിട്ടു എക്സില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരീന്ദര് സിങ് തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഫിറ്റ്നെസ് ലോകത്തിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം യുവജനങ്ങള്ക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
