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Odiyan-The Age Of Illusion: കരൺ ജോഹർ മലയാളത്തിലേക്ക്! രാഹുൽ സദാശിവന്റെ 'ഒടിയനിൽ' പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജു വാര്യരും, ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

Odiyan-The Age Of Illusion: കരൺ ജോഹറിന്റെ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:21 PM IST
Odiyan-The Age Of Illusion: കരൺ ജോഹർ മലയാളത്തിലേക്ക്! രാഹുൽ സദാശിവന്റെ 'ഒടിയനിൽ' പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജു വാര്യരും, ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
Image Credit: Odiyan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കരൺ ജോഹർ മലയാളത്തിലേക്ക്! രാഹുൽ സദാശിവന്റെ 'ഒടിയനിൽ' പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജു വാര്യരും
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