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അശ്വത് മാരിമുത്തുവിന്റെ 'ധർമ്മനിൽ' 'ഡെഡ്‌ലി ഡോക്ടർ' ആയി രജനികാന്ത് എത്തുന്നു! കമൽഹാസൻ നിർമ്മാണം

അശ്വത് മാരിമുത്തുവാണ് രജനികാന്ത് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കമല്ർ ഹാസൻ ആണ് ചിത്രത്തിൻറെ നിർമ്മാണം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:58 PM IST
അശ്വത് മാരിമുത്തുവിന്റെ 'ധർമ്മനിൽ' 'ഡെഡ്‌ലി ഡോക്ടർ' ആയി രജനികാന്ത് എത്തുന്നു! കമൽഹാസൻ നിർമ്മാണം
Image Credit: Dharman | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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