കമൽ ഹാസന്റെ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രജനികാന്തിന്റെ 173-ാമത് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പുറത്തുവിട്ടു. ധർമ്മൻ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. 'ഓ മൈ കടവുളേ', 'ഡ്രാഗൺ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അശ്വത് മാരിമുത്തുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. ഒരു 'ഡെഡ്ലി ഡോക്ടർ' പരിവേഷത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ രജനികാന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്നു. ചടങ്ങിൽ താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. നാളെ മുതൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങും.
പോസ്റ്ററിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സ്ക്രബ്സ് ധരിച്ച്, കയ്യിൽ രക്തം ഇറ്റുവീഴുന്ന സർജിക്കൽ കത്തിയുമായി നിൽക്കുന്ന രജനികാന്തിനെയാണ് കാണാനാകുന്നത്. കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ രജനീകാന്ത് കാൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യവും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. "ധർമ്മമേ വെല്ലും" (നീതി വിജയിക്കും) എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ രജനികാന്തിന്റെ ഡോക്ടർ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് പൂജാ ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് സംവിധായകൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫാമിലി-ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു പക്കാ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും 'ധർമ്മൻ'. സിമ്രാൻ, റാഷി ഖന്ന എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരനിരയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. നികേത് ബൊമ്മി ഛായാഗ്രഹണവും പ്രദീപ് ഇ. രാഘവ് ചിത്രസംയോജനവും നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ, ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർമാരായ അൻപറിവ് ആണ്.
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