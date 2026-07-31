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Ramayana Part 1: രാമനായി രൺബീർ കപൂർ, രാവണനായി യഷ്, സീതയായി സായ് പല്ലവി; ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' ട്രെയിലർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ

മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ് ഭാഷകളിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:21 PM IST
Ramayana Part 1: രാമനായി രൺബീർ കപൂർ, രാവണനായി യഷ്, സീതയായി സായ് പല്ലവി; ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' ട്രെയിലർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ
Image Credit: Ramayana Part 1 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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