എഡിറ്റർ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' എന്ന റൊമാൻ്റിക് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറക്കി. മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' ആന്തം എന്ന രീതിയിലാണ് 'ഫൈറ്റ് ദ നൈറ്റ്' എന്ന പേരിൽ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
റാപ്പർ ഗബ്രി ആദ്യമായി സിനിമ പിന്നണി ഗായകനാകുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പാട്ടിനുള്ളത്. ഗബ്രി തന്നെയാണ് ഗാനത്തിന് വരികൾ രചിച്ചതും. യാക്സന് ഗാരി പെരേര, നേഹ എസ്. നായര് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിന് ഈണം പകർന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം എ ആന്ഡ് എച്ച്.എസ്. പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് അബ്ബാസ് തിരുനാവായ, സജിന് അലി, ദിപന് പട്ടേല് എന്നിവര് ചേർന്നാണ്.
ജ്യോതിഷ് എം, സുനു എ.വി. എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെല്ലിക്കാംപൊയില് എന്ന ഗ്രാമത്തില് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. മീനാക്ഷി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, അബു സലിം, റോണി ഡേവിഡ് രാജ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, റോഷന് ഷാനവാസ്, ശരത് സഭ, മെറിന് ഫിലിപ്പ്, സിനില് സൈനുദ്ദീന്, നൗഷാദ് അലി, നസീര് സംക്രാന്തി, ചൈത്ര പ്രവീണ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ടി സീരീസ് സൗത്ത് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിമല് ടി.കെ, കപില് ജാവേരി, ഗുര്മീത് സിങ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്മാതാക്കൾ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്- ബിജേഷ് താമി. ഛായാഗ്രഹണം- അഭിലാഷ് ശങ്കര്. എഡിറ്റര്- നൗഫല് അബ്ദുള്ള. മ്യൂസിക്- യാക്സന് ഗാരി പെരേര, നേഹ എസ്. നായര്.
സംഘട്ടനം- കലൈ കിങ്സ്റ്റന്. സൗണ്ട് ഡിസൈന്- വിക്കി. ഫൈനല് മിക്സ്- എം.ആര്. രാജാകൃഷ്ണന്. വസ്ത്രാലങ്കാരം- മെല്വി ജെ. വിഎഫ്എക്സ്- പിക്റ്റോറിയല് എഫ്എക്സ്. മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യര്. ആര്ട്ട് ഡയറക്റ്റര്- നവാബ് അബ്ദുള്ള. ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്- ഫിലിപ്പ് ഫ്രാന്സിസ്. പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- ഡേവിസണ് സി.ജെ. പിആർഒ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.