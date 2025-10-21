Thamma Audience Response: മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം; രശ്മികയുടെ 'താമ' പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തോ?

രശ്മിക മന്ദാനയും ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഹൊറർ ഴോണറിലുള്ള ചിത്രമാണ് താമ. ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് രശ്മിക നായികയായ താമ. മാഡോക്ക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ചിത്രമാണ് താമ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വരുൺ ധവാൻ നായകനായ ഭേടിയ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിരാശ നൽകിയൊരു സിനിമയാണെന്നാണ് പൊതുവെ സിനിമ കണ്ടവർ പറയുന്നത്.
Also Read: Soubin Shahir: 'ഫോൺ കോളുകളും മെസേജകളും ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷം'; 'പാതിരാത്രി' ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൗബിൻ
ടെക്നിക്കലി മികച്ച സിനിമയാണ് താമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ മോശമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം. നവസുദീൻ സിദിഖിനെ കുറച്ചുകൂടി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു കാമിയോ റോൾ മാത്രമാണ് മികച്ചതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനും ഒടുവിലുണ്ടെന്നും അത് കാണാതെ തിയേറ്റർ വിടരുതെന്നും ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നു.
ഹൊററിന് ഒപ്പം കോമഡിയും ചേർത്താണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലാണ് രശ്മികയും ആയുഷ്മാനും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. സ്ത്രീ, ഭേടിയാ, മുഞ്ജ്യ, സ്ത്രീ 2 എന്നിവയാണ് മാഡോക്ക് ഫിലിംസ് യൂണിവേഴ്സിലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. സ്ത്രീ 2 റിലീസ് ചെയ്ത് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആഗോളതലത്തിൽ 500 കോടി ക്ലബിൽ കയറിയിരുന്നു. മുഞ്ജ്യ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആദിത്യ സർപോധർ ആണ് താമ ഒരുക്കിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.