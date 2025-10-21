English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thamma Audience Response: മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം; രശ്മികയുടെ 'താമ' പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തോ?

ടെക്നിക്കലി മികച്ച സിനിമയാണ് താമയെന്ന അഭിപ്രായം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലുണ്ടെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പോരായ്മയുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 21, 2025, 05:30 PM IST
  • മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് രശ്മിക നായികയായ താമ.
  • മാഡോക്ക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ചിത്രമാണ് താമ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
  • വരുൺ ധവാൻ നായകനായ ഭേടിയ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിരാശ നൽകിയൊരു സിനിമയാണെന്നാണ് പൊതുവെ സിനിമ കണ്ടവർ പറയുന്നത്.

  Nellikkampoyil Night Riders: വരുന്നത് ഫാൻ്റസി ഹൊറർ കോമഡി ത്രില്ലർ; 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്' ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

Thamma Audience Response: മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം; രശ്മികയുടെ 'താമ' പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തോ?

രശ്‌മിക മന്ദാനയും ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഹൊറർ ഴോണറിലുള്ള ചിത്രമാണ് താമ. ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

മാഡോക്ക് ഫിലിംസിന്റെ ഹൊറർ യൂണിവേഴ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് രശ്മിക നായികയായ താമ. മാഡോക്ക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ചിത്രമാണ് താമ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വരുൺ ധവാൻ നായകനായ ഭേടിയ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിരാശ നൽകിയൊരു സിനിമയാണെന്നാണ് പൊതുവെ സിനിമ കണ്ടവർ പറയുന്നത്. 

Also Read: Soubin Shahir: 'ഫോൺ കോളുകളും മെസേജകളും ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷം'; 'പാതിരാത്രി' ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൗബിൻ

ടെക്നിക്കലി മികച്ച സിനിമയാണ് താമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ മോശമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം. നവസുദീൻ സിദിഖിനെ കുറച്ചുകൂടി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു കാമിയോ റോൾ മാത്രമാണ് മികച്ചതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനും ഒടുവിലുണ്ടെന്നും അത് കാണാതെ തിയേറ്റർ വിടരുതെന്നും ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നു. 

ഹൊററിന് ഒപ്പം കോമഡിയും ചേർത്താണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലാണ് രശ്മികയും ആയുഷ്മാനും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. സ്ത്രീ, ഭേടിയാ, മുഞ്ജ്യ, സ്ത്രീ 2 എന്നിവയാണ് മാഡോക്ക് ഫിലിംസ് യൂണിവേഴ്സിലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. സ്ത്രീ 2 റിലീസ് ചെയ്ത് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആഗോളതലത്തിൽ 500 കോടി ക്ലബിൽ കയറിയിരുന്നു. മുഞ്ജ്യ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആദിത്യ സർപോധർ ആണ് താമ ഒരുക്കിയത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

