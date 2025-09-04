Raveendra Nee Evide Ott: 'രവീന്ദ്ര നീ എവിടെ?' ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

അനൂപ് മേനോൻ നായകനാകുന്ന 'രവീന്ദ്ര നീ എവിടെ?' ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി. സൈന പ്ലേയിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. കാലാവസ്ഥാ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രവീന്ദ്രന്റെ രസകരമായ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. അബാം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഷീലു എബ്രഹാം അവതരിപ്പിച്ച് എബ്രഹാം മാത്യു നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണിത്. മനോജ് പാലോടൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്.
ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഹിറ്റ് കോമഡി ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ പൂജപ്പുരയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബി.കെ ഹരി നാരായണന്റെ വരികൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത് പ്രകാശ് ഉള്ളേരിയാണ്. ഹരിഹരൻ, ശങ്കർ മഹാദേവൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സിദ്ദീഖ്, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, സജിൻ ചെറുകയിൽ, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, മേജർ രവി, ഷീലു എബ്രഹാം, അപർണതി, എൻ.പി നിസ, ഇതൾ മനോജ് തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം - മഹാദേവൻ തമ്പി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - അമീർ കൊച്ചിൻ, എഡിറ്റർ- സിയാൻ ശ്രീകാന്ത്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - അജിത് എ ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- ടി.എം റഫീക്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- പ്രജീഷ് പ്രഭാസൻ, കലാസംവിധാനം- അജയ് ജി അമ്പലത്തറ, മേക്കപ്പ് - ഷാജി പുൽപ്പള്ളി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- അരുൺ മനോഹർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ട്ടേഴ്സ് - ഗ്രാഷ് പി.ജി, സുഹൈൽ വി.എഫ്.എക്സ്-റോബിൻ അലക്സ്, സ്റ്റിൽസ്- ദേവരാജ് ദേവൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
