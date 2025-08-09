Bigg Boss Malayalam Season 7: 'അവളെ പലരും ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു'; മോഹൻലാൽ രേണു സുധിയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി

''രേണുവിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് രേഷ്മ പി തങ്കച്ചൻ എന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില വ്ലോഗർമാർ അവളെ രേണു സുധിയെന്ന് വിളിക്കാറില്ല. സുധിച്ചേട്ടന്റെ പേര് ഒപ്പം ചേർക്കാൻ അവൾക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് വരുത്താനാണ് എപ്പോഴും അവളെ രേഷ്മ പി തങ്കച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
നിയമപരമായി അവളുടെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം, ഇവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനൊപ്പം ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് ചേർക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ രേണുവിനെ രേണു സുധി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി.'' രേണുവിന്റെ ചേച്ചി രമ്യ പറയുന്നു.
ALSO READ: ‘വാഴകളെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കണം’ മോഹൻലാലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
''മത്സരാർഥികളിൽ ആരും തന്നെ രേണു അനുഭവിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല നടക്കുകയെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. '' രേണുവിന്റെ പിതാവ് തങ്കച്ചൻ പറയുന്നു. രേണുവിനെ പലരും ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ചില വ്ലോഗർമാർ നടത്തിയ സൈബർ ആക്രമണം മൂലം രേണുവിനെ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിക്കുമോയെന്ന് പോലും സംശയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രേണു സുധിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.