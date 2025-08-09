English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: 'അവളെ പലരും ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു'; മോഹൻലാൽ രേണു സുധിയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി

Aug 9, 2025
''രേണുവിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് രേഷ്മ പി തങ്കച്ചൻ എന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില വ്ലോ​ഗർമാർ അവളെ രേണു സുധിയെന്ന് വിളിക്കാറില്ല. സുധിച്ചേട്ടന്റെ പേര് ഒപ്പം ചേർക്കാൻ അവൾക്ക് യോ​ഗ്യതയില്ലെന്ന് വരുത്താനാണ് എപ്പോഴും അവളെ രേഷ്മ പി തങ്കച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

നിയമപരമായി അവളുടെ ഭർത്താവാണ് അദ്ദേഹം, ഇവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനൊപ്പം ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് ചേർക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ രേണുവിനെ രേണു സുധി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി.'' രേണുവിന്റെ ചേച്ചി രമ്യ പറയുന്നു.

''മത്സരാർഥികളിൽ ആരും തന്നെ രേണു അനുഭവിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല നടക്കുകയെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. '' രേണുവിന്റെ പിതാവ് തങ്കച്ചൻ പറയുന്നു. രേണുവിനെ പലരും ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ചില വ്ലോ​ഗർമാർ നടത്തിയ സൈബർ ആക്രമണം മൂലം രേണുവിനെ ബി​ഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിക്കുമോയെന്ന് പോലും സംശയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രേണു സുധിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു.

