  • Kerala State Chalachithra Academy: റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ; കുക്കു പരമേശ്വരൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണ്‍

Kerala State Chalachithra Academy: റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ; കുക്കു പരമേശ്വരൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണ്‍

Kerala State Chalachithra Academy: സി അജോയ്‌യെ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 31, 2025, 08:31 PM IST
  • 26 അംഗങ്ങളാണ് ബോർഡിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
  • മൂന്നുവർഷത്തേക്കാണ് അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി.

Kerala State Chalachithra Academy: റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ; കുക്കു പരമേശ്വരൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണ്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായി റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കുക്കു പരമേശ്വരൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായും സി അജോയ്‌യെ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചു. 26 അംഗങ്ങളാണ് ബോർഡിൽ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മൂന്നുവർഷത്തേക്കാണ് അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി. അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിലിൽ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, നിഖില വിമൽ, ബി രാകേഷ്, സുധീർ കരമന, റെജി എം ദാമോദരൻ, സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ, മിൻഹാജ് മേദർ, സോഹൻ സീനുലാൽ, ജി എസ് വിജയൻ, ശ്യാം പുഷ്‌കരൻ, അമൽ നീരദ്, സാജു നവോദയ, എൻ അരുൺ, പൂജപ്പുര രാധ ഗണേഷ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2022 ജനുവരിയിലാണ് രഞ്ജിത്ത് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള നിലവിലെ ഭരണസമിതി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ രഞ്ജിത്ത് രാജി വച്ചത്. തുടർന്നാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന പ്രേംകുമാർ അധ്യക്ഷൻ്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

Trending News