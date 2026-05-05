RB Choudary: സിനിമാ നിർമാണ മേഖലയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ; ആർ.ബി. ചൗധരി വിടവാങ്ങി

RIP RB Choudary: ഉദയ്പൂരിലുണ്ടായ കാറപടകത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 5, 2026, 09:49 PM IST
  • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും
  • സൂപ്പർ ​ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ 1988 മുതൽ അദ്ദേഹം സിനിമകൾ നിർമിച്ചിരുന്നു

ഉദയ്പൂർ: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും നടൻ ജീവയുടെ പിതാവുമായ ആർ.ബി. ചൗധരി അന്തരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഉദയ്പൂരിലുണ്ടായ കാറപടകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നാളെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആർ.ബി. ചൗധരിയാണ് 1980ൽ ചലച്ചിത്ര നിർമാണ കമ്പനിയായ സൂപ്പർ ​ഗുഡ് ഫിലിംസ് നിർമിച്ചത്. സൂപ്പർ ​ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ 1988 മുതൽ അദ്ദേഹം സിനിമകൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചു.

കീർത്തി ചക്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാള സിനിമകൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1990ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുതു വസന്തം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിർമിച്ച തമിഴ് ചിത്രം. പുതു വസന്തം എന്ന ചിത്രത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1990ൽ തന്നെ കെഎസ് രവികുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുരിയാത പുതിർ എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു. ചേരൻ പാണ്ഡ്യൻ (1991), ഊർ മര്യാദൈ (1992), ഗോകുലം (1993), നട്ടമൈ (1994), പൂവേ ഉനക്കാഗ (1996), സുന്ദര പുരുഷൻ (1996), മിസ്റ്റർ റോമിയോ (1996), സൂര്യവംശം (1997), തുള്ളാത മനവും തുള്ളും (1999), ആനന്ദം (2001), കീർത്തി ചക്ര (2006), ജില്ല (2014), ഗോഡ്ഫാദർ (2021), മാരീസൻ (2025) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന ഫിലിം അവാർഡുകൾ ഏഴ് തവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കളായ ജീവയും ജിത്തൻ രമേശും നടന്മാരാണ്. സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ് നിർമിച്ച 'തിത്തിക്കുദേ' (2003), 'കീർത്തി ചക്ര' (2006), 'ഇ' (2006), 'കച്ചേരി ആരംഭം' (2010), 'രൗത്തരം' (2011), 'കളത്തിൽ സന്ധിപ്പോം' (2021) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജീവ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച 'പിള്ളയാർ തെരു കടൈസി വീട്' (2011) എന്ന ചിത്രത്തിൽ മകൻ ജിത്തൻ രമേശ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് ആർ.ബി. ചൗധരി. സിനിമാ നിർമാണ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റീൽ, കയറ്റുമതി, ജ്വല്ലറി വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹനുമായി ചേർന്ന് 'സൂപ്പർ' എന്ന ബാനറിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് അവർ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ആർ.ബി. ചൗധരി ‘സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസ്’ എന്ന നിർമാണ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടുകാരിയായ മെഹ്ജബീനെയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത്. ജീവയേയും ജിത്തനേയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സുരേഷ് ചൗധരി, ജീവൻ ചൗധരി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കൾ കൂടിയുണ്ട്‌. സുരേഷ് ചൗധരി സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിനുവേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ ചൗധരി സ്റ്റീൽ കമ്പനി സംരംഭകനാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

RB ChoudaryRIP RB ChoudarySuper Good FilmsRB Choudhary Passes Away

