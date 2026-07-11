Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /S Janaki Musical Journey: കാലത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച നാദം; ശബ്ദം കൊണ്ട് മാന്ത്രികത തീർത്ത എസ്. ജാനകിയുടെ സം​ഗീത യാത്ര

S Janaki Musical Journey: കാലത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച നാദം; ശബ്ദം കൊണ്ട് മാന്ത്രികത തീർത്ത എസ്. ജാനകിയുടെ സം​ഗീത യാത്ര

S Janaki Musical Life: തൻറെ ശബ്ദത്തിലൂടെ എസ് ജാനകി തീർത്ത മാന്ത്രികത അവരെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ വേറിട്ടു നിർത്തി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:32 PM IST
S Janaki Musical Journey: കാലത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച നാദം; ശബ്ദം കൊണ്ട് മാന്ത്രികത തീർത്ത എസ്. ജാനകിയുടെ സം​ഗീത യാത്ര
Image Credit: S Janaki | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
S Janaki Passed Away: വിഖ്യാത ഗായിക എസ് ജാനകി അന്തരിച്ചു
S Janaki42 min ago
2
Vietnam Boat Accident1 hr ago
3
Pinarayi Vijayan3 hrs ago
4
Vietnam Speed Boat Accident11:19 AM IST
5
Savarya Murder Case11:00 AM IST