വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി 48,000ൽ അധികം ഗാനങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയ ശബ്ദ സൗന്ദര്യമാണ് എസ് ജാനകി. ഗാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുപരി ശബ്ദത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ കഴിവാണ് എസ് ജാനകി എന്ന ഗായികയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിർത്തിയത്.
ഭാവത്തിലും ഘടനയിലും വിനിമയത്തിലും എല്ലാ ഏറ്റവും മികച്ച് നിന്നിരുന്നു ജാനകയിമ്മയുടെ ശബ്ദം. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായോ, കൗമാരക്കാരനായ ആൺകുട്ടിയായോ, വയോധികയായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു നായികയായോ ഒരേപോലെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ശബ്ദം മാറ്റാൻ എസ് ജാനകിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റ റെക്കോർഡിംഗിൽ തന്നെ തന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ അവർ മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
വോക്കൽ മോഡുലേഷനിലുള്ള ഈ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭാവഗായികമാരിൽ ഒരാളെന്ന ഖ്യാതി എസ് ജാനകിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്.
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