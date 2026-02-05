English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Sagar Surya: ഇയാൾ കലക്കും, കമൽ ഹാസൻ, പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവർ അന്നേ പറഞ്ഞു! കരിയർ ഗ്രാഫിൽ പ്രകമ്പനവുമായി സാഗർ സൂര്യ

Sagar Surya: ഇയാൾ കലക്കും, കമൽ ഹാസൻ, പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവർ അന്നേ പറഞ്ഞു! കരിയർ ഗ്രാഫിൽ പ്രകമ്പനവുമായി സാഗർ സൂര്യ

Prakambanam Movie: ഉപചാരപൂർവ്വം ഗുണ്ട ജയൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സാ​ഗർ സൂര്യയെ ബിഗ് സ്ക്രീൻ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:12 PM IST
  • പ്രകമ്പനത്തിലെ ‘പുണ്യാളൻ’ എന്ന കോമഡി കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിചിരിപ്പിക്കുകയാണിപ്പോൾ
  • ശരീരഭാഷയിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലും നർമ്മവും ഊർജ്ജവും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സാ​ഗർ സൂര്യയ്ക്ക്

Sagar Surya: ഇയാൾ കലക്കും, കമൽ ഹാസൻ, പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവർ അന്നേ പറഞ്ഞു! കരിയർ ഗ്രാഫിൽ പ്രകമ്പനവുമായി സാഗർ സൂര്യ

ജോജു ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പണി എന്ന സിനിമയിൽ ഡോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വില്ലനായി സിനിമാപ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച നടനാണ് സാഗർ സൂര്യ. ക്രൂരതയുടെ അങ്ങേയറ്റമായ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ശേഷം സാഗർ സൂര്യയുടെ അടുത്ത കഥാപാത്രം എന്തായിരിക്കുമെന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ‘പ്രകമ്പനം’ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഡോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വില്ലന്റെ മുഴുവൻ ഓർമ്മകളെയും പൂർണമായി തുടച്ചുമാറ്റി പ്രകമ്പനത്തിലെ ‘പുണ്യാളൻ’ ആയി നർമ്മവും ഊർജ്ജവുമുള്ള കോമഡി കഥാപാത്രമായി തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിചിരിപ്പിക്കുകയാണിപ്പോൾ. 2018-ൽ മഴവിൽ മനോരമയിലെ തട്ടീം മുട്ടീം എന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയിലൂടെ മിനിസ്ക്രീൻ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ സാഗർ സൂര്യ ഉപചാരപൂർവ്വം ഗുണ്ട ജയൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീൻ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്.

പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രമായ കുരുതിയില്‍ വിഷ്ണു എന്ന സുപ്രധാന വേഷം ചെയ്ത സാഗര്‍ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ്‌ വേളയിൽ തന്നെ കുരുതിയിലെ അഭിനേതാക്കളായ സാഗർ സൂര്യ, നസ്ലിൻ എന്നിവർ ഭാവിയിലെ മികച്ച രണ്ട് താരങ്ങളാകുമെന്ന നടൻ പ്രിത്വിരാജിന്റെ പരാമർശവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

തുടർന്ന് കുറി, ജോ ആൻഡ് ജോ, കാപ്പ, കാസർഗോൾഡ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു. ബിഗ് സ്ക്രീനിലെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശേഷം, റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ്‌ബോസിന്റെ ഭാഗമായ സാഗറിന്റെ കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായത് ജോജു ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പണിയിലെ ഡോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്തതിലൂടെയാണ്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ജൂറി ചെയർമാൻ പ്രകാശ് രാജ് ‘പണി’ സിനിമയിൽ സാഗർ സൂര്യയും ജുനൈസ് വി.പി.യും അവതരിപ്പിച്ച നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

ത​ഗ് ലൈഫ് എന്ന സിനിമയോട് അനുബന്ധിച്ച് പേളി മാണിയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കമൽ ഹാസൻ ‘ജോജു ജോർജിന്റെ സിനിമയിൽ രണ്ട് പേർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ നോക്കൂ, അവരുടെ രണ്ടാമത്തേയോ മൂന്നാമത്തെയോ സിനിമയായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ വേഷം അത്രയും അറിയാം എന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി‘ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 

ഏതായാലും ഇത്തവണ പ്രകമ്പനം സിനിമയിലൂടെ മല്ലികാ സുകുമാരന്റെ കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള പരകായ പ്രവേശനവും അതിനൊപ്പമുള്ള സ്വാഭാവിക കോമഡി ടൈമിങും കൊണ്ട് സാഗർ സൂര്യ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന ക്രൂര വില്ലന്റെ ഭാരം ഒരിടത്തും ചുമക്കാതെയാണ് ‘പുണ്യാളൻ’ എന്ന കോമഡി കഥാപാത്രത്തെ സാഗർ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ പ്രകടനത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

ശരീരഭാഷയിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലും റിയാക്ഷനുകളിലും ഒരേ സമയം നർമ്മവും ഊർജ്ജവും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന നടനെന്ന നിലയിൽ സാഗർ സൂര്യ തന്റെ അഭിനേതൃത്വ പരിധികൾ വീണ്ടും വികസിപ്പിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഷേഡുകളിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച നടൻ അതേ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കോമഡി സ്പേസിലേക്ക് കടന്ന് പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ‘വേഴ്സറ്റൈൽ’ എന്ന വിശേഷണം വെറും വാക്കല്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

