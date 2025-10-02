English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sahasam Ott Streaming: 'സാഹസം' ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി; എവിടെ കാണാം?

റംസാൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ചിത്രത്തിലെ ഓണം മൂഡ് എന്ന ​ഗാനം വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:55 PM IST
  • 'ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ്', 'ഫീനിക്സ്' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച റിനിഷ് കെ എൻ ദ ഫ്രണ്ട് റോ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.
  • സംവിധായകൻ ബിബിൻ കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Patriot Title Teaser: 'അവർ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചാൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയാമോ? ബ്ലാസ്റ്റ്..!' കോരിത്തരിപ്പിച്ച് 'പേട്രിയറ്റ്' ടീസർ

Trending Photos

Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
7
symptoms
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Sahasam Ott Streaming: 'സാഹസം' ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി; എവിടെ കാണാം?

'ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബിബിൻ കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് സാഹസം. ഓ​ഗസ്റ്റിൽ റിലീസായെത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൺ നെക്സ്റ്റിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. 'ട്വന്റി വൺ ഗ്രാംസ്', 'ഫീനിക്സ്' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച റിനിഷ് കെ എൻ ദ ഫ്രണ്ട് റോ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. സംവിധായകൻ ബിബിൻ കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

റംസാൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായത്. നരേൻ, ബാബു ആൻ്റണി, ശബരീഷ് വർമ്മ, ​ഗൗരി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആക്ഷൻ, ത്രിൽ എന്നിവക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയൊരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്. അജു വർഗീസ്, സജിൻ ചെറുക്കയിൽ, ജീവ ജോസഫ്, ബൈജു സന്തോഷ്, യോഗി ജാപി, ഹരി ശിവറാം, ടെസ ജോസഫ്, വർഷ രമേശ്, വിനീത് തട്ടിൽ, മേജർ രവി, ഭഗത് മാനുവൽ, കാർത്തിക്ക്, ജയശ്രീ, ആൻ സലിം, എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർസ് - ഷിനോജ് ഒടണ്ടയിൽ, രഞ്ജിത് ഭാസ്കരൻ.

Also Read: Tiki Taka First Look Poster: ബീസ്റ്റ് മോഡ്; ആസിഫ് അലി ചിത്രം ‘ടിക്കി ടാക്ക’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ

ഛായാഗ്രഹണം- ആൽബി, സംഗീതം- ബിബിൻ അശോക്, എഡിറ്റർ- കിരൺ ദാസ്, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം - ബിബിൻ കൃഷ്ണ, യദുകൃഷ്ണ ദയകുമാർ, വരികൾ- വിനായക് ശശികുമാർ, വൈശാഖ് സുഗുണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിഹാബ് വെണ്ണല, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- പാർത്ഥൻ, ആർട്- സുനിൽ കുമാരൻ, മേക്കപ്പ്- സുധി കട്ടപ്പന, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അരുൺ മനോഹർ, സംഘട്ടനം- ഫീനിക്സ് പ്രഭു, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- ജിതേഷ് അഞ്ചുമന ആന്റണി കുട്ടമ്പുഴ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- നിധീഷ് നമ്പ്യാർ, സ്റ്റില്സ്- ഷൈൻ ചെട്ടികുളങ്ങര, ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്  - ഒബ്സ്ക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ - സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ്,   പിആർഒ- ശബരി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

SahasamSahasam MovieRamzanസാഹസം ഒടിടിസൺ നെക്സ്റ്റ്

Trending News